Come creare il detergente che ridona lucentezza ai vecchi gioielli in 60 secondi

I segni del tempo possono rendere i nostri vecchi gioielli in argento opachi ma esiste un metodo per riportarli allo splendore di un tempo.

Chi non si è mai ritrovato con una catenina tra le mani che ha perso quel “luccichio” tipico dei gioielli appena comprati? Questo capita spesso con tutti quegli anelli, quelle catenine – ma anche con i bracciali – che abbiamo da tanto tempo. Magari perché ci siamo affezionati in maniera particolare e non vogliamo proprio rassegnarci all’idea di vederli così sbiaditi. Che si tratti di un regalo di un nostro caro, oppure di un nostro personale acquisto, il dispiacere infatti è lo stesso. Tuttavia è possibile correre ai ripari senza per questo dover spendere chissà quanto, anzi.

Come ridonare lucentezza ai vecchi gioielli

Il web è pieno di consigli e tutorial su come pulire i vecchi gioielli. Ad esempio alcuni consigliano di scaldare un po’ d’acqua in un pentolino arrivando ad una temperatura tra i 40° e i 50°, dunque non troppo bollente e né tanto meno al punto di ebollizione.

Dopodiché, aggiungendo 1 goccia di detersivo liquido e aiutandosi con uno spazzolino, possiamo andare a rimuovere lo sporco che ha reso opachi, e anche meno balli, i nostri preziosi. Questo tuttavia è soltanto uno dei tanti trucchetti che si possono provare, tutti rigorosamente fatti in casa e a costo quasi zero praticamente. Ma c’è dell’altro.

Come pulire i gioielli in argento: il trucco è infallibile

Se invece abbiamo a che fare in modo particolare con l’argento esiste anche un altro metodo che forse non tutti conoscono. Gli ingredienti per preparare il nostro composto sono semplicissimi e tutti li abbiamo in casa. Ci servirà:

Una ciotola di plastica o vetro

Un dentifricio

Una comune spugna per piatti

Bicarbonato di sodio

Un cucchiaio

Un panno

Il procedimento è molto rapido. Versiamo un po’ d’acqua nella ciotola e aggiungiamo il dentifricio. Per regolarci con la quantità di liquido necessaria, teniamo presente che è quella che occorrerà per far sciogliere completamente proprio il dentifricio, che ci servirà nella misura di 2-3 cm. A quel punto amalgamiamo il tutto con un cucchiaino di bicarbonato. Il nostro composto è pronto.

Argento come nuovo: il risultato vi stupirà

Adesso, imbevendo la spugna, procediamo a “tamponare” il nostro gioiello, come ad esempio un bracciale, posizionando quest’ultimo su un panno in modo tale da non far colare la mistura sulle superfici di casa. Assicuriamoci di strofinare – senza troppa irruenza – tutto il materiale in argento e infine sciacquiamo sotto acqua corrente. Con un panno asciutto eliminiamo ora il liquido in eccesso e il gioco è fatto. Il nostro bracciale adesso splenderà come un tempo.