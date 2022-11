Come creare un calendario dell’avvento 2022 fai da te: le idee originali

Il calendario dell’Avvento segna il tempo che manca al Natale. Uno strumento che aiuta grandi e piccini a contare il tempo che manca al 25 dicembre. Un appuntamento atteso per il quale è già iniziato il conto alla rovescia. Ma non è sempre necessario acquistarlo è possibile realizzarlo con le proprie mani, magari coinvolgendo anche i bambini, per i quali la festa di Natale è speciale.

Come nasce il calendario dell’Avvento

L’idea del calendario dell’Avvento risale a Gerhard Lang un editore tedesco all’inizio del ‘900. Oggi, però, se ne possono comprare di ogni genere e tipo, con cioccolatini, caramelle, dolciumi o anche con regalini. Ma pensare a un calendario fai da te potrebbe essere una bella occasione di creare qualcosa insieme ai propri bambini.

Come realizzare un calendario dell’Avvento

Per realizzare un calendario dell’Avvento può far scatenare la fantasia di adulti e piccini, una tra le tante idee potrebbe esser quella di appendere dei sacchettini con dentro dolciumi o anche piccoli pensierini, attaccati con un nastro o delle mollettine. È possibile anche utilizzare un cartone con dei coni nei quali inserire un regalino.

Certo è che pensare a 24 regalini differenti può essere impegnativo. Andiamo allora a vedere quali pensieri si possono inserire nei sacchetti. Dolci, sicuramente, che siano caramelle, cioccolatini, biscotti; è possibile altrimenti pensare a dei piccoli addobbi di Natale che potrebbero essere destinati a decorare l’albero; piccoli libri da leggere; fermacapelli, portachiavi, penne colorate, candele profumate e così via o in ultimo si potrebbe pensare anche a dolci bigliettini.