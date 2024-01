Come rimuovere senza alcuna difficolta l’anello rimasto bloccato al dito

Come togliere l’anello rimasto incastrato nel dito? Bastano pochi istanti con un metodo facile, veloce e indolore. La risposta che cercavate ad uno degli inconvenienti più comuni che possono capitare.

A chi non è capitato almeno una volta di ritrovarsi con l’anello incastrato al dito? Spesso è la fede, anche perché di solito si indossa tutti i giorni senza rimuoverla mai, ad essere la protagonista di questi incidenti. E immediatamente possono scattare ansia e preoccupazioni: cosa fare a quel punto? Insomma, scene di vita comune e piccoli inconvenienti che possono capitare a tutti.

Perché l’anello si incastra nel dito: le cause

Un blocco della circolazione può provocare il rigonfiamento del dito e, di conseguenza, impedire al nostro anello di sfilarsi. Ad alcuni ciò capita ad esempio con il freddo: temperature molto rigide possono infatti provocare questo fenomeno. Sembrerà strano ma per alcuni ciò alimenta un grande stato di preoccupazione tanto da dover ricorrere alle cure del Pronto Soccorso per risolvere il problema. Soluzione che, nei casi più drastici, altro non può essere che quella di rimuovere, tagliandolo, l’anello stesso. Tuttavia, di solito, non serve arrivare questo punto “di non ritorno”: anche perché in ballo ci sono sempre gli aspetti affettivi ancor più di quelli meramente economici.

Sfilare l’anello incastrato dal dito: i rimedi più comuni

Ci sono infatti tutta una serie di soluzioni che si possono provare prima. Ovviamente, se non riuscite a controllare l’ansia potete sempre rivolgervi ad un medico di fiducia che saprà consigliarvi sul da farsi (il che, in materia di salute, resta sempre un principio imprescindibile). Ad ogni modo, questi sono alcuni tentativi che vale la pena provare:

Sapone liquido sul dito

Olio

Una crema

Alla base di questi “trucchi della nonna” c’è l’idea di rendere scivolosa la superficie del dito, l’anulare trattandosi della fede ad esempio, per cercare di disincastrare l’anello dalla parte più gonfia. Sperando che chiaramente funzioni.

La tecnica del filo: come funziona

Ma per liberare l’anello incastrato al dito esiste anche un’altra strada. Niente rimedi “oleosi” ma un semplice filo. Sì avete capito bene: del comune filo da cucito. Come si procede. Prenderne un capo e farlo passare -come la foto in alto – tra l’anello e il dito. Considerando l’esiguo spessore, andando per tentativi, si dovrebbe trovare un varco.

A quel punto fatene passare un po’ dall’altra parte per evitare che durante il procedimento venga via. Ebbene, adesso procedete, con l’altra estremità, quella verso l’unghia per intenderci, a stringere il filo attorno al dito. Subito dopo l’anello con cerchi il più possibile stretti (senza esagerare) fino a toccare quasi l’unghia stessa. Arrivati in fondo, a quel punto stringete il filo con un pezzetto di scotch, nastro isolante o va bene anche un cerotto. Qualcosa che lo tenga fermo, ecco.

Rimosso l’anello incastrato

Siamo pronti per l’ultimo step. Afferrando la prima estremità cominciata a riavvolgere il filo e man mano che procederete vedrete che l’anello seguirà il vostro movimento. Fino a sbloccare l’anello. Pochi istanti e il gioco è fatto.