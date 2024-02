Come riparare i buchi della tua giacca facilmente e senza difficoltà, rimedio casalingo

Riparazioni fatte in casa, vediamo qualche semplice rimedio per ricucire degli strappi sulla nostra giacca. Pochi e semplici passaggi per renderla come nuova: e il rimedio chiaramente può essere utilizzato anche per altri capi d’abbigliamento.

A chi non è mai capitato di fare i conti con un bottone saltato via dalla giacca? Oppure con una lacerazione improvvisa del nostro cappotto? Come visto ad esempio per un altro fastidioso – ma comune – problema, ovvero la zip rotta o incastrata, anche in questi casi esistono dei rimedi fai-da-te per risolvere il problema. Senza per questo dover ricorrere a costose riparazioni o alla sostituzione del nostro abito. Sì c’è chi non conosce vie di mezzo e opta per soluzioni drastiche, ma contiamo che chi ci sta leggendo non sia così. Ad ogni modo, per non arrivare a tanto, in pochi minuti, è possibile infatti “rattoppare” la nostra giacca. Con effetto garantito.

Giacche lacerate: cosa serve per ripararle in casa, modo facile e veloce

Prendiamo il caso dei giubbini da neve, specie quelli dei bambini. E’ facile infatti che, a causa di una scivolata di troppo, o di una caduta rovinosa, possano rovinarsi lacerandosi. Un bel guaio specie per quei vestiti che non utilizziamo sempre ma solo in determinate occasioni. Come per l’appunto l’abbigliamento da neve soggetto paradossalmente ad usura proprio perché indossato sporadicamente.

E allora – sci, slittino o snowboard a parte – basta anche un movimento improvviso per provocare quello “strap” che rovina, all’apparenza irrimediabilmente, il nostro cappotto. Cerchiamo allora di vedere, attraverso quelli che nelle nostre guide definiamo spesso come “rimedi della nonna“, cosa si può fare in questi casi. Ci serviranno:

Forbici (meglio se a punta arrotondata)

Nastro biadesivo

Della stoffa

Ferro da stiro

Pinzette (di quelle che si usano per le sopracciglia)

Un asciugamano o della garza

I passaggi

Innanzitutto con le forbici tagliamo i fili in eccesso delle due parti strappate. Dopodiché inseriamole con attenzione nel foro in modo da uniformare l’ovatta presente all’interno. Adesso vi occorrerà della stoffa abbastanza grande, ma non troppo, della giusta dimensione per entrare comodamente nel buco. In pratica sarà come mettere le vecchie “toppe” che ci applicavano da bambini ma al contrario, in modo da non renderle visibili. Ebbene, tornando al procedimento, ora applicate il nastro biadesivo sul pezzo di stoffa utilizzando – senza togliere la pellicola – un ferro da stiro per farla attaccare bene. Soltanto a questo punto rimuovete la pellicola.

Inserite la “toppa” all’interno

Adesso è il momento di inserire la nostra toppa home made all’interno del foro sulla giacca. Per farlo con precisione usiamo delle comuni pinzette, di quelle che si utilizzano per le sopracciglia, stando bene attenti a posizionarla correttamente per coprire tutta la parte rovinata. Con le forbici torniamo a ripulire l’area dai fili di troppo.

Fissaggio finale

Riprendiamo il nostro ferro da stiro e passiamo sopra la parte che ora, quasi magicamente, tornerà ad essere unita. Per un miglior risultato possiamo effettuare il procedimento avvalendoci anche di un asciugamano o di una garza in modo da mettere un qualcosa tra il ferro da stiro e la nostra giacca (cappotto, giubbino, ecc).