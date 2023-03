Come trovare i migliori casinò online soldi veri: guida alla scelta

L’EGBA (European Gambling and Casino Association) ha pubblicato, da poco, delle linee guida che sono relative alle operazioni di riciclaggio che è possibile trovare nei casinò e betting online. Vediamo, quindi, come trovare i migliori casinò online soldi veri e come riconoscerli.

Le linee guida riferenti alla lotta contro il riciclaggio nel gioco online sono molto interessanti e ci permettono, a distanza di anni, di avere regole chiare nel settore del gambling e betting sul web. I casinò online sicuri a soldi veri sono, dunque, più riconoscibili e ancora più regolamentati, cosa che ci offre una modalità di gioco affidabile e garantita. Il documento, atto a legiferare sui casinò online a soldi veri, contiene 6 punti fondamentali, vediamo quali.

I 6 punti fondamentali contro il riciclaggio dell’EGBA

L’associazione EGBA ha lavorato, specificamente, su 6 punti:

riconoscimento dell’Anti Money Laundering, l’insieme di leggi europee che previene i crimini di riciclaggio in Europa sviluppo, negli stati della UE, di maggiore consapevolezza riguardo queste leggi incoraggiamento, da parte della UE, a sviluppare regole interne per ogni Stato membro diffusione dell’importanza delle leggi e della lotta contro il riciclaggio impegno costante del settore gioco online europeo a favore dell’antiriciclaggio costruzione di un sistema europeo a cui tutti gli operatori legali hanno aderito per combattere il mercato illegale

Ci sembra, in maniera chiara, che l’Europa stia facendo passi da gigante per regolamentare, in ogni paese, casinò e siti di betting. Anche la Svizzera, arrivata dopo in termini di tempo all’Italia, ha, da qualche anno, regolamentato i casinò con leggi ad hoc e non è l’unica. Anche la Germania, infatti, dopo una pandemia piuttosto movimentata con tanti casinò illegali in rete, è riuscita a creare una nuova legislazione approvata dalle varie Federazioni.

Casinò soldi veri: come riconoscere quelli sicuri

I giochi con soldi veri piacciono un sacco: dalle slot al poker, dal baccarat al blackjack, tutto è adrenalina e divertimento. Ma come possiamo riconoscere i casinò sicuri soldi veri stando attenti a non incappare in brutte sorprese? Certamente il primo consiglio è quello di informarsi. Più informazioni si hanno e meno è possibile trovarsi invischiati in situazioni poco piacevoli. L’Agenzia Dogane e Monopoli, l’ente di Stato che si occupa, in Italia, di regolamentare il settore, ha sfornato, tempo fa, una guida normativa che ci permette di saperne di più. Avere maggiore consapevolezza ci permette di essere meno vulnerabili.

La seconda cosa è quella di controllare il numero di licenza della piattaforma su cui vogliamo giocare. Il numero di licenza, concesso sempre dall’ADM, è un vero e proprio codice fiscale dell’operatore a cui ci stiamo affidando. Il numero è unico ed è verificabile online. Se l’operatore scelto possiede logo ADM in homepage e numero di licenza è un sito legale. Ovvio, no, che nel momento in cui noi depositiamo dei soldi sul nostro conto gioco vogliamo essere certi di avere una garanzia sul nostro denaro e non di rischiare una truffa per una disattenzione. Quindi facciamoci caso.

La terza cosa, sempre verificabile, è la qualità dei giochi che sono presenti sul palinsesto. Gli operatori sicuri, infatti, hanno una serie di certificazioni che ci permettono di comprendere l’onestà dei casinò games presenti e il controllo che viene effettuato per l’onestà degli stessi. Ogni sito, infatti, legale ha una serie di enti che verificano l’effettivo funzionamento del sito e del palinsesto anche nei piccoli particolari.

Quali sono i giochi casinò che suscitano maggiore interesse?

I giochi da casinò che suscitano l’interesse degli appassionati sono vari e molto intriganti. Qualunque casinò si rispetti, infatti, ha bisogno di migliaia di titoli per permettere al giocatore di potersi incuriosire. Di certo, tra i tanti, funzionano sempre molto bene le slot, amatissime da tutti coloro che non hanno voglia di perdere tempo o non hanno intenzione di pensare a strategie di vittoria. Diametralmente opposto il pensiero di coloro che amano il poker, la sua psicologia, l’attenzione sull’avversario, su come si muove, come gioca, come punta, ecc. Stessa cosa si può dire per il blackjack, adrenalina pura in una sfida, di carte, tra il giocatore e il banco.Funzionano, sempre, molto bene le roulette, uno dei giochi più antichi a disposizione e il bingo che ricorda, è indubbio, la tombola e quell’atmosfera natalizia e familiare che ci permette di giocare senza stress a un gioco che già conosciamo e a cui siamo abituati.