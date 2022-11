Concerto Negramaro all’Auditorium Parco della Musica di Roma: scaletta canzoni di lunedì 14 e martedì 15 novembre

I Negramaro in tour per l’Italia “Unplugged European Toru 2022” ieri si sono esibiti a Roma, all’Auditorium Parco della Musica – Santa Cecilia. Un appuntamento atteso per i fan del gruppo che possono contare su un nuovo show questa sera e anche domani sera, 14 e 15 novembre a partire dalle 21. Un ritorno alla normalità dopo due anni, a causa della pandemia da Covid-19. E la band non ha mancato di soddisfare le aspettative del suo pubblico…

La scaletta di successi

La scaletta della serata con i successi dei Negramaro: Fino all’imbrunire, Contatto, Solo tre minuti e Mentre tutto scorre. Un successone che si replicherà stasera e domani. Una vera e propria festa che ha visto Giuliano Sangiorgi, Lele Sperdicato, Andrea Pupillo De Rocco, Andrea Mariano e Danilo Tasco acclamati dal pubblico. Una platea che ha potuto vivere da vicino lo spettacolo e la musica dei Negramaro.

La scaletta del concerto prevede: Contatto, La cura del tempo, fino all’imbrunire, la prima volta, Per uno come me, Meraviglioso, Ti è mai successo, Nuvole e lenzuola, Estate, Un passo indietro, Solo 3 minuti, Sei, Cade la Pioggia, Quel posto che non c’è, Amore che torni, Via le mani dagli occhi, Solo per te, Mentre tutto scorre.