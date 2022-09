Conforama, sconti e promozioni settembre 2022: sfoglia il catalogo

Novità ed occasioni da non perdere nel nuovo catalogo Conforama 2022. Sconti ingenti dal 30 al 70%, promozioni sulla maggior parte dell’assortimento e quindi su illuminazione, tavola, arredo casa, arredo da giardino e tanto altro. Inoltre, ci sono promozioni sui grandi elettrodomestici e sconti del 30% sui materassi.

La collezione dello stilista Salvatore Piccione

La più grande novità è quella di Salvatore Piccione, un giovane stilista emergente che sta rinnovando l’arredo tavola e casa. Uno stile raffinato, innovativo, colorato ma al contempo sobrio. Il designer ha già collaborato con i più grandi marchi della moda e per Conforama ha disegnato 3 collezioni: POP, Mediterraneo, Natura. Tutte e tre da scoprire con Conforama catalogo 2022 novità e occasioni.

A 29,99 euro una linea che si ispira alla semplicità e soprattutto alla bellezza della natura grazie alla tovaglia 180 x 140 cm. Realizzata in 100% cotone Panama, potrete anche completare questo look floreale con il set di 2 tovaglioli, le 2 tovagliette e il runner.

Salvatore Piccione per Conforama: altre novità

Altra esclusiva dello stilista italiano per Conforama è il cuscino 60 x 60 cm a 19,99 Euro. La Collezione Mediterraneo è nata da un’ispirazione dello stilista che voleva portare nelle case il colore del cielo e del mare. Un omaggio alle sue origini siciliane. A 66,99 Euro, illuminate le vostre serate con la lampada di diametro 40 cm. Ottima per fare luce e decorare un ingresso o un giardino. Il consumo massimo supportato è pari a 25 Watt. Se amate i toni freddi o i colori neutri sobri, c’è un tappeto elegante da 200 x 290 cm, con decorazioni bianche su sfondo grigio chiaro neutro. Ottimo per il soggiorno.

Baita è un servizio piatti 18 pezzi a 74,99 Euro, composto da 6 piatti fondi, 6 piani e 6 da frutta. Mantengono benissimo il calore dei cibi e la forma funzionale è anche bella da vedere. Ottimi per pranzi formali e informali.