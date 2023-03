Cosa fare con i bambini a Roma sabato 4 e domenica 5 marzo 2023: eventi in programma nel weekend

Roma. Ormai ci siamo: un’altra settimana è ormai passata, e il weekend è solamente all’inizio. Ancora qualche ora e si potrà uscire dagli uffici, o dalle scuole, e godere di questi due giorni sacrosanti della settimana. Almeno per chi ha la fortuna di avere il sabato e la domenica liberi. Per gli altri, purtroppo, ci sarà forse ancora il lavoro, o altri impegni a tenerli compagnia, ma tenete duro!

Weekend a Roma, cosa fare sabato 4 e domenica 5 marzo 2023: gli eventi in programma

Weekend a Roma: cosa fare insieme ai bambini? Ecco gli eventi

Ovviamente, nella città di Roma, le occasioni per lo svago del fine settimana non mancano, per grandi e piccini. Ed è proprio a loro, i nostri pargoli, che vogliamo dedicare questo articolo, suggerendovi i migliori appuntamenti di sabato 4 e domenica 5 marzo 2023, per un fine settimana da trascorrere insieme, con una serie di eventi dedicati. Pronti a scoprirli?

La domenica al museo (gratis) con i bambini

Si dà il caso che questa domenica, 5 marzo 2023, sia anche la prima domenica del mese in corso, e di conseguenza, tutto questo questo vuol dire solamente una cosa: musei gratis su tutta Roma, e non solo. Infatti, come ogni mese, anche questa domenica 5 marzo 2023, la prima del mese, è prevista l’entrata gratuita nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo e i Fori Imperiali. Dunque, sembra essere proprio una bella idea per poter trascorrere insieme ai vostri bambini un fine settimana all’insegna della cultura ma anche del divertimento. C’è soltanto l’imbarazzo della scelta!

Quattrozampeinfiera

Come abbiamo avuto modo di suggerirvi in qualche altro nostro articolo, i bambini entrano gratis anche a Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia. Il tutto si svolgerà alla Fiera di Roma nel Pad 1. Ci si potrà divertire in compagnia dei propri amici pelosetti – anche loro, nel caso, entrano gratis – e partecipare anche a diversi laboratori di informazione e sensibilizzazione.

Il Gatto con gli stivali: lo spettacolo di burattini

Un’altra grande idea è quella di vedere una rivisitazione moderna e scanzonata di un grande classico, intramontabile e sempre in grado di emozionare e stupire. Sabato 4 e domenica 5 marzo al Teatro Mongiovino andrà in scena lo spettacolo di burattini dedicato al ben nota favola de Il Gatto con gli stivali, a partire dalle ore 16.30. Il costo del biglietto è di 11 euro per gli adulti e di 9 euro per i bambini.

Aladdin tutto da ridere!: lo spettacolo

Il Teatro Tor Bella Monaca per questo fine settimana, precisamente domenica 5 marzo 2023 alle 17, è pronto ad ospitare uno spettacolo esilarante, divertente e tutto dedicato ai bambini, dal titolo ”Aladdin tutto da ridere! Il mistero della lampada”. Il biglietto costa 7 euro e anche in questo caso, il divertimento è assicurato.