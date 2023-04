Cosa regalare a Pasqua al posto dell’uovo: idee originali e consigli

Ci siamo, la Pasqua è alle porte e quale occasione migliore per stupire chi si ama attraverso un pensiero carino? Una delle sorprese maggiormente diffuse e gradite, è senz’altro rappresentata dall’uovo di Pasqua che mette sempre d’accordo grandi e piccini! Al latte, con le nocciole, fondente, al cioccolato bianco, con i pistacchi. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti ma se quest’anno volete regalare qualcosa di diverso ai vostri cari, in quest’articolo, abbiamo raccolto per voi alcune idee originali che possono fare al caso vostro, il successo è garantito!

Idee originali per Pasqua

Quando si pensa alla Pasqua una delle primissime idee regalo è certamente il classico uovo che mette d’accordo tutti, grandi e piccini. In commercio ne esistono diverse, golose tipologie e c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Tuttavia, se quest’anno volete sorprendere amici e familiari regalando loro qualcosa di diverso dal classico uovo o colomba pasquale, avete solamente l’imbarazzo della scelta. Infatti, oltre alle golose uova sono diverse le idee regalo che vi permetteranno di stupire i vostri parenti o la vostra dolce metà. Una delle primissime idee che vi proponiamo è il set Lego del coniglietto di Pasqua BrickHeadz, che è possibile trovare nei negozi ma anche su Amazon. Se quest’anno avete deciso di non regalare il solito uovo di Pasqua ma non volete comunque rinunciare alla dolcezza, perché non creare voi stessi la combo – sempre molto gradita ed apprezzata – peluche e cioccolatini? Un pensiero dolce e romantico in grado di sciogliere anche il cuore più gelido. Nei negozi e nei supermercati è possibile trovare tante valide opzioni per questa romantica idea regalo e, senza dubbio, una delle più valide è rappresentata dal coniglietto di Pasqua della Lindt, una dolce sorpresa che renderà la vostra Pasqua davvero unica ed indimenticabile!