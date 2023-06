Creme solari 2023, quali sono le migliori: ecco la classifica e i prezzi

Le creme solari andrebbero usate sempre, per proteggere la pelle dai raggi UVA e UVB, ma con l’arrivo della bella stagione ecco che ci ricordiamo di mettere uno strato di protezione sul viso e sul corpo. L’estate 2023 è ormai arrivata ed è quindi il momento di proteggere la pelle dai raggi solari! In realtà andrebbe come detto fatto tutto l’anno, ma con l’arrivo delle alte temperature e una maggiore esposizione al sole, è necessario usare un’ottima crema solare. Non sapete quale acquistare? Vi consigliamo noi le migliori in commercio secondo le ultime classifiche.

Quali sono le migliori creme solari 2023?

Forse non tutti sanno che la crema solare andrebbe usata tutto l’anno, soprattutto su mani, collo e viso per proteggere la pelle. Non soltanto perché i raggi solari sono la prima causa del foto invecchiamento delle cellule, ma anche per prevenire eventuali melanomi. Certamente alcuni tipi di pelle sono più delicati di altri, ma nella stagione calda non c’è nessuna scusa: proteggere la pelle è una questione di salute. Tutte le creme solari sono diverse tra loro e per questo è importante imparare a leggerne le etichette. Ci sono tre tipi di raggi solari e le migliori sono quelle che filtrano tutti e tre:

I raggi UVC, i più innocui e schermati dallo strato di ozono nell’atmosfera

I raggi UVB consentono l’abbronzatura, ma se l’esposizione è eccessivamente prolungata, causano scottature e eritemi

I raggi UVA sono i più forti: oltre a causare macchie e rughe, aumentano il rischio di tumori cutanei (melanomi).

Classifica delle migliori creme solari

Molti medici, esperti e dermatologi hanno testato le diverse creme solari sul mercato per quest’estate e hanno stilato una classifica che può essere di riferimento per tutti. L’esposizione al sole porta con sé numerosi benefici, ma è importante farlo con consapevolezza senza rischiare danni alla pelle. Per i più piccoli e chi ha la pelle molto delicata è consigliata una protezione spf 50+. Gli esperti hanno classificato le creme dividendole in spf 30 e spf 50+ e ad ognuna di queste hanno assegnato da 0 a 100 punti. Ecco la classifica ufficiale spf 30: