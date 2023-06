Estate 2023 al Forte Antenne di Roma: ecco quando e programma completo di ‘Fortissimo’

Il Forte Antenne è uno dei 15 forti di Roma, edificati tra il 1877 e il 1891 per difendere la capitale da eventuali attacchi nemici. Si trova nel quartiere Parioli, all’interno di Villa Ada, uno dei parchi più belli e amati dai romani. Il forte ricopre il sito della città di Antemnae, conquistata da Romolo, il leggendario fondatore di Roma. Oggi il Forte Antenne è diventato uno spazio culturale aperto al pubblico, che ospita eventi di cinema, musica, arte e talk sotto le stelle. Dal 8 giugno al 31 ottobre 2023 si terrà la terza edizione di “Fortissimo”, una rassegna che propone una programmazione variegata e di qualità dedicata a giovani, adulti e bambini.

Cinema Secondo Noi: il festival del cortometraggio al Forte Antenne

Uno degli appuntamenti più attesi di “Fortissimo” è il festival del cinema del II Municipio, chiamato “Cinema Secondo Noi”. Dal 26 al 29 luglio saranno proiettati i migliori cortometraggi in gara, selezionati tra centinaia di candidature provenienti da tutto il mondo. Ogni sera ci sarà la presenza di ospiti d’eccezione, tra registi, attori, critici e giornalisti, che dialogheranno con il pubblico e con la giuria. Il festival si articola in quattro categorie tematiche: Amore libero, Un grande cuore verde, Storie di donne, Un mondo multietnico. Quest’anno c’è anche una categoria speciale dedicata a “Roma Segreta”, un viaggio alla scoperta di leggende, misteri, luoghi e persone che hanno fatto la storia della città eterna. Il festival premierà il miglior cortometraggio e la migliore sceneggiatura. Quest’ultima potrà diventare un nuovo corto girato nei luoghi del Forte Antenne. È successo l’anno scorso con “La Giostra” di Eleonora Iovine, vincitrice della sceneggiatura 2022 e ora in concorso al Festival del Cinema di Venezia. Il Forte non offre il suo spazio solo al cinema per adulti ma anche ai bambini con tutta una serie di attività ludiche e allo stesso tempo formative. Vediamole insieme!

Non solo cinema. “Fortissimo” per i bambini con i laboratori artistici con la Fondazione smART

Non solo cinema, ma anche arte per i più piccoli. “Fortissimo” offre infatti delle attività diurne per le bambine e i bambini insieme alla Fondazione smART, una realtà con una forte vocazione culturale che coinvolgerà i più piccoli per avvicinarli alle varie forme di comunicazione artistica. I laboratori si svolgeranno nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, dal mercoledì alla domenica, e saranno a tema diverso ogni settimana. Si potrà sperimentare con la pittura, la scultura, il collage, il fumetto, la fotografia e molto altro ancora. Ogni laboratorio sarà guidato da un artista professionista che accompagnerà i bambini in un percorso creativo e divertente.

Musica sotto le stelle: ospiti locali, italiani e internazionali

La musica è un altro elemento fondamentale di “Fortissimo”. Il Forte Antenne ospiterà infatti numerosi concerti e dj set di artisti locali, italiani e internazionali. Tra le collaborazioni importanti ci sarà quella con Spring Attitude Festival, che organizzerà una serie di eventi nella location. Tra le anticipazioni del programma musicale ci sono la band francese Dov’è Liana insieme a Pop X, che porteranno il loro sound elettropop al Forte. E poi Miss Kittin & The Hacker, che torneranno a suonare insieme dopo anni di silenzio, per ridare voce ad uno dei progetti di musica elettronica più iconici degli ultimi 20 anni. Molte altre sorprese saranno annunciate nel corso della fitta programmazione, per un’edizione che si preannuncia “Fortissimo” in tutti i sensi!