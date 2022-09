Cristina Quaranta al GF VIP: chi è, età, carriera, cosa fa oggi, marito, Non è la Rai e Instagram

Cristina Quaranta è uno dei volti più noti della celebre trasmissione degli anni ’90 Non è la Rai. Show girl e conduttrice, è una delle nuove concorrenti dell’edizione 2022-2023 del Grande Fratello Vip, il reality show in onda su Canale 5 con Alfonso Signorini. Ma scopriamo più da vicino la sua storia.

La biografia di Cristina Quaranta

E’ nata a Roma il 14 agosto del 1972. Oggi pertanto ha 50 anni. La sua carriera è legata al mondo della televisione: ragazza di punta del programma Non è la Rai la Quaranta è anche stata velina per Striscia la Notizia. La showgirl non è poi nuova al mondo dei reality dato che nel 2005 prese parte alle terza edizione de L’Isola dei Famosi.

La carriera

Venne scoperta da Gianni Boncompagni e il suo esordio avvenne a Domenica In. Partecipò anche allo show di Pippo Franco Stasera Mi Butto. Nel 1991 l’approdo a Non è la Rai. Tra le sue apparizioni in Tv anche una fugace presenza nel mondo calcistico nel 2000 alla trasmissione Guida all’Europeo con Alberto Brandi. Inoltre dal 2010 al 2017 è stata conduttrice tv per l’emittente Pokeritalia24.

Non è la Rai

Tutti però la ricordano per il programma Rai degli anni ’90. Non è la Rai fa la sua comparsa il 9 settembre 1991 e andrà avanti per quattro anni. Fu un format per certi versi rivoluzionario che vedeva come protagoniste delle giovani, ancora adolescenti, future stelle della televisione. A condurlo ci fu anche, tra gli altri, Paolo Bonolis.

I reality

Come detto nel 2005 Cristina Quaranta ha partecipato a l’Isola dei famosi ma non è andata molto lontana nel programma. Venne eliminata nella seconda puntata con una percentuale di voti piuttosto netta, pari al 78%.

Cristina Quaranta oggi, la vita Privata

Cristina Quaranta è sposata con l’imprenditore Matteo De Stefani. Ha una figlia che si chiama Aurora. Dal 2021 lavora in un ristorante di Milano. Non tutti sanno che i suoi genitori avevano una casa a Torvaianica, sul litorale romano, di fronte al Centro Elisabetta, un importante centro sportivo della zona (frequentato anche dai Vip della Tv degli anni 80-90) poi finito in declino.

Instagram

Chiudiamo con i social. Cristina Quaranta ha un profilo Instagram che conta circa 34mila followers (lo potete trovare qui). In occasione dei suoi 50 anni ha postato una foto in cui annunciava…l’acquisto degli occhiali da vista.