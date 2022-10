Cristina Quaranta parla dell’ex marito Matteo De Stefani: perché è finito l’amore, la sorpresa della figlia Aurora al GF VIP

La casa del Grande Fratello Vip, nella puntata di ieri sera, 13 ottobre, ha vissuto momenti di grande tenerezza per la visita ricevuta da una delle inquiline, Cristina Quaranta, da parte della figlia Aurora. La showgirl che nel corso della trasmissione ha aperto il suo cuore per raccontare le sue vicissitudini di vita s’è emozionata quando ha visto la sua bambina, ormai 20enne.

Le difficoltà dopo la fine del matrimonio

La Quaranta ha raccontato di quando è arrivata a Milano, delle difficoltà alle quali ha dovuto fare fronte e anche del suo matrimonio con Matteo De Stefani, finito preso e senza alcun motivo apparente. Un’unione che, però, le ha regalato la figlia Aurora.

La showgirl ha raccontato come da un giorno a un altro il suo ex marito “mi ha buttato sul letto 5mila euro, come fossi una pu…na”, ma senza un perché e sia sparito. Ma Cristina ha reagito, ha ricominciato tutto d’accapo, s’è cercata un lavoro e s’è rialzata. Un percorso difficile nel quale ha avuto vicina la figlia Aurora che, al momento della separazione aveva soli 15 anni.

La visita della figlia Aurora

E ieri Aurora ha fatto visita alla mamma. “Ti ho visto un po’ giù e sono venuta per tirarti su di morale”. Attimi di grande commozione per la Quaranta rinfrancata dalla visita della figlia che ha anche aggiunto: “Sei un esempio da seguire. Tra poco inizio l’università e spero di renderti orgogliosa come fai tu con me”