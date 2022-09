Dada Loi: chi è, età, carriera, marito, Instagram e Tale e Quale Show

Dada Loi è un’istruttrice di canto e vocal coach della nota trasmissione Tale e Quale Show in onda su Rai 1. Apprezzatissima per il suo talento, a lei il compito di far calare nei vari personaggi i concorrenti del programma con consigli e trucchi per delle performances il più possibile vicine all’originale. Senza il suo talento non sarebbe possibile per gli aspiranti imitatori rendersi, per l’appunto, “tali e quali” all’identità assegnata loro. Conosciamola dunque più da vicino.

Chi è Dada Loi la vocal coach di Tale e Quale Show

Di professione cantante non tutti sanno che è stata esclusa dal Festival di Sanremo agli inizi degli anni 2000 (per l’edizione del 2004 per l’esattezza). La sua “rivincita” è però arrivata anni dopo dato che per anni ha fatto parte dell’orchestra del Festival. Ad ogni modo il suo vero nome è Daniela, ma tutti la conoscono con il suo nome d’arte Dada. Nel suo curriculum troviamo tante partecipazioni nel piccolo schermo: Scommettiamo che? (sua prima trasmissione nel 1993 condotta da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci), Domenica In nonché Novecento. Fino ovviamente ad arrivare alla corte di Carlo Conti dove il suo ruolo di vocal coach, per aiutare i concorrenti a gestire i timbri vocali affinché rispecchino gli artisti da imitare, è quanto mai prezioso. La sua passione per il canto, nonché per le ‘cover’, risale all’infanzia e, alla fine, per lei è diventato un vero e proprio mestiere. Dal 2012 ad oggi è una delle vocal coach di Tale e Quale Show.

Le collaborazioni

Negli anni ha collaborato con tantissimi artisti tra i quali citiamo Manhattan Transfer, Christopher Cross, Gloria Gaynor, Liza Minnelli, The Platters, Immagination, Boy George, Gino Vannelli , Neil Rodgers, Chic, Sister Sledge, Irene Grandi, The Tramps, Kool And The Gang, Kc And Sunshine Band e altri ancora.

Vita privata

Ma chi è Dada Loi nella vita privata? E’ sposata? Della sua vita oltre il programmo, e la carriera, in generale, in verità non si sa molto. Ha pubblicato un libro intitolato “L’emozione ha voce” ed ha un proprio sito web, www.dadaloi.it.

Instagram Dada

E’ presente su Instagram con un proprio profilo (lo potete trovare qui) che conta oltre 4mila followers. Nella bio è riportata in breve la sua carriera ma soprattutto la sua partecipazione al talent di Rai 1. Possiede anche una pagina Facebook.