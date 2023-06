Dieta last minute Estate 2023: i consigli degli esperti per dimagrire

L’estate è arrivata. Non tutti, però, siamo pronti per la prova costume. In molti si sono lasciati andare e, complice il maltempo, hanno procrastinato prima di decidere di mettersi a dieta. Ormai sembra non esserci più tempo, ma il dottore in Scienze della Nutrizione Umana, Yari Rossi, sembra avere un metodo per poter perdere in fretta i chili in più…

Non una dieta ma un cambio di stile di vita

Il programma che prospetta l’esperto, però, non è una dieta con grandi restrizioni, ma uno stile di vita che andrebbe tenuto sempre. Tutto questo tenendo a mente che ogni situazione è diversa. Che c’è chi risponde meglio a un certo tipo di alimentazione e chi risponde meglio a un’altra. Ma quella del dottor Rossi è una vera e propria passione. La nutrizione per il professionista non è semplicemente un lavoro, ma un impegno per migliorare la qualità della vita.

Vari fattori da considerare per un buon piano nutrizionale

Yari Rossi ritiene che nel formulare un piano alimentare bisogna tener conto di vari fattori, tra i quali: le preferenze alimentari, il fabbisogno, le abitudini e, immancabilmente, anche le esigenze. Occorre, pertanto, che il programma nutrizionale sia personalizzato e venga poi assunto dal paziente come stile di vita, così da trovare non solo un equilibrio fisico, ma anche psichico.

Occorre tenere a mente che ‘la fame è la risposta a un bisogno’

In queste valutazioni occorre sommare anche il fatto che ‘la fame è una risposta a un bisogno’. In alcuni casi, però, può rispondere a fattori come: lo stress, l’ansia, le poche ore di sonno, la gravidanza, il calo di peso repentino e un’alimentazione sregolata. Importante tenere a mente che quando si mangia bisogna farlo con calma, perché il segnale di sazietà arriva in ritardo o non viene percepito nonostante la grande quantità di cibo assunto. Questo può comportare un apporto energetico alto, ma con pochi nutrienti.

Inizia a capire qual è la causa della tua fame

Uno dei punti principali dai quali partire è proprio questo: comprendere qual è la causa, se è realmente fame o se dietro la richiesta di cibo ci sono altri motivi. Intanto sarebbe opportuno impegnarsi in altre attività, così da impegnare il cervello in qualcosa di diverso dalla fame. Se esistono fattori di stress, cerca di diminuirli. Un inizio ottimale potrebbe essere quello di fare una spesa ‘pensata’, fatta di cibi sani e tenere a mente che se si cercano cibi salati potrebbe esserci una mancanza di potassio, calcio o magnesio.