Disperatamente mamma, chi è il padre di Chris? Paolo Paone: ‘Non sono io’

”Disperatamente Mamma” è il tormentone mediatico del momento, un progetto di Julia Elle, una giovane mamma che racconta com’è essere una madre single in questi duri tempi contemporanei, caratterizzati da mutamenti, crisi e nuove coordinate politiche. Lei, Julia Elle, nel corso degli anni ha pubblicato diversi libri, parlando, in particolare, della sua vicenda biografica e della sua esperienza in seguito all’abbandono dell’ex compagno, Paolo Paone. Con lui, stando alle indiscrezioni, avrebbe avuto anche il suo secondo figlio, dopo una lunga, ma unica, notte di passione in memoria dei vecchi tempi ormai andati. Proprio lui, però, nelle ultime ore si è abbandonato a delle ulteriori dichiarazioni a dir poco scioccanti. L’ex Paolo Paone ha dichiarato esplicitamente di non essere il vero padre del secondogenito della influencer. Dov’è la verità allora? E, soprattutto, cosa è successo?

Disperatamente Mamma, cosa sta succedendo con l’ex Paolo Paone: figli e ultime news. Bufera su Twitter

Disperatamente Mamma: nasce il progetto

Julia Elle, l’anima di ”Disperatamente Mamma” – ha un sogno nel cassetto: diventare cantante. Tuttavia, quando rimane incinta di Chloe, è costretta a metterlo da parte e dimenticarlo. Nello stesso tempo, poi, vede tracollare anche la sua storia con con il compagno Paolo Paone, rimanendo inoltre anche senza lavoro. Il tempo libero, però, se ben impiegato, crea nuove idee ed opportunità: Julia dà vita al progetto Disperatamente Mamma, una web serie pubblicata su Facebook che ha avuto immediatamente un enorme successo tra il suo pubblico affiliato. Durante una sua recente intervista a StarBene, ha raccontato: ”Così è nata la serie web Disperatamente mamma e quando ho pubblicato su Facebook il primo episodio (tutto musical in onore del mio lavoro di un tempo) di colpo i follower sono schizzati da poche centinaia a quasi 2mila. Dopo i primi due video ero già a 20mila e dopo il primo mese ho raggiunto i 70mila. Oggi ci sono più di 800mila persone a seguire quello che faccio. Incredibile.”

La storia di Julia Elle si complica: il secondo figlio Chris

La storia, come anticipato, poi si complica, perché i due, dopo essersi lasciati, ritornano insieme solamente per una notte. Sembra, infatti, che Julia e Paolo siano tornati insieme, ma solamente per una notte di passione. Ecco le parole dell’influencer interrogata sull’evento: ”Sì, poi ci siamo rimessi insieme… giusto una sera, il tempo necessario per mettere in lavorazione il mio secondogenito, Chris, ma nel giro di poco ero di nuovo single. Il rapporto con Paolo si è poi sistemato e stabilizzato, per fortuna, tanto che oggi lavoriamo insieme. E poi gli sarò per sempre riconoscente: mi ha fatto fare due bambini stupendi!”

L’accusa dell’ex marito: «Non è mio figlio»

Ma ecco il punto: il secondogenito – Chris – è figlio di Paolo Paone? A quanto pare non è così. Proprio nelle ultime ore, infatti, l’ex compagno di Julia ha vuotato il sacco sulla vicenda. Paolo Paone ha deciso di rivelare una notizia scioccante: lui non è il padre del secondo figlio della nota influencer: ”Non ho mai fatto proclami sui social ma, oggi, in considerazione del fatto che alcuni aspetti della mia vita privata hanno assunto connotati pubblici, mi vedo costretto a questa dichiarazione così da fare chiarezza e sciogliere alcuni spiacevoli equivoci che mi vedono, mio malgrado, coinvolto. Scelgo, pertanto, di rispondere, pubblicamente, una volta per tutte, agli interrogativi che mi vengono continuamente posti circa il fatto che io sarei/sarei stato un padre manchevole nei confronti del mio secondo genito. Purtroppo, per quanto io possa infinitamente amare Chris, non mi viene permesso di vantare alcun diritto nei suoi confronti poiché non sono il suo padre biologico.” Tuttavia, la vicenda non ha una fine, perché non si conosce il nome del vero padre biologico di Chris, e quindi secondogenito di Julia Elle, autrice di Disperatamente Mamma. Stando a qualche indiscrezione rivelata da Very Inutile People, il vero padre del secondo figlio di Julia Elle potrebbe essere un personaggio abbastanza famoso, sposato, e con un’altra famiglia alle spalle. Chissà se prima o poi verrà allo scoperto.