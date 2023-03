Domenica delle Palme 2023: significato, ulivo e cosa si ricorda

La Pasqua è ormai alle porte e fervono i preparativi. Uova per i più piccoli e delle giornate in famiglia per gli adulti. Tuttavia, non sempre il significato religioso che c’è dietro questa celebrazione è noto. In particolare, qual è quello che caratterizza la Domenica delle Palme, ovvero la domenica immediatamente precedente la Pasqua?

Il significato della Domenica delle Palme

La Domenica delle Palme ricorda l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme per andare incontro alla morte. Questa ricorrenza da inoltre inizio alla Settimana Santa, durante la quale si rievocano gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo e vengono celebrate la sua Passione, Morte e Resurrezione. Ora, le palme diventano il simbolo di Cristo che vince la morte ed ancora, della vittoria sul peccato e del trionfo della pace. Il racconto dell’ingresso di Cristo a Gerusalemme è presente, seppur con alcune varianti, in tutti e quattro i vangeli. In particolare, quelli di Matteo e Marco raccontano che la gente sventolava rami di alberi o fronde dei campi mentre Luca non ne fa menzione e solo l’apostolo Giovanni parla di Palme.

L’episodio religioso

L’episodio religioso che caratterizza la Domenica delle Palme rimanda alla celebrazione della festività ebraica di Sukkot. In questa occasione i fedeli arrivavano in pellegrinaggio a Gerusalemme e salivano al tempio in processione portando in mano e sventolando un piccolo mazzetto composto dai rami di tre alberi: la palma simbolo della fede, il mirto simbolo della preghiera e il salice, la cui forma delle foglie rimanda alla bocca chiusa dei fedeli, in silenzio al cospetto di Dio. Questi tre rami erano legati assieme con un filo di erba. Il cammino dei fedeli era cadenzato al ritmo delle invocazioni di salvezza, in quella che con il passare del tempo è diventata una corale celebrazione della liberazione dell’Egitto. Dopo il passaggio del mar Rosso, il popolo era vissuto nelle capanne e stando alla tradizione, l’atteso Messia si sarebbe manifestato proprio durante questa festa.