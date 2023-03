Previsioni meteo Domenica delle Palme in Italia, che tempo farà il 2 aprile a Roma e nel Lazio

Previsioni meteo. Una cosa è certa: la Primavera è finalmente arrivata, da qualche tempo ormai. Le temperature iniziano a salire, e le giornate ad allungarsi. Anche marzo, con il suo clima pazzerello ci sta lasciando. Le previsioni meteo per le prossime giornate presentano un quadro che potremmo, infatti, definire spiccatamente primaverile, sebbene variabile. Ecco il dettaglio, continuate a leggere!

Previsioni meteo in Italia, tornano freddo e neve: ecco quando, le Regioni a rischio

Previsioni meteo Italia: cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Tempo primaverile e tendenzialmente variabile, questa l’estrema sintesi del meteo che ci aspetta per i prossimi giorni a venire, con la prossima Domenica delle Palme che potrebbe essere anche bagnata, soprattutto nel pomeriggio e nelle regioni centrali. Come spiegato anche dall’espero Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, anche per le prossime ore è confermato un anticiclone nordafricano che manterrà un clima soleggiato in quasi tutta Italia, a parte qualche nube sparsa qua e là, soprattutto in Liguria, Appennino settentrionale e Alpi. Le temperature minime, del resto, hanno già iniziato la loro risalita da qualche tempo e le massime si aggireranno intorno ai 17-22 gradi nei prossimi giorni.

Alta pressione in calo da domani

A partire dalla giornata di domani, dunque, si assisterà ad un generale e parziale cedimento dell’alta pressione al Nord, accompagnato da qualche ingresso nuvoloso. Si avranno possibili piogge, insomma, e rovesci tra Liguria ed Alta Toscana, sulle Alpi e localmente sulla fascia pedemontana. Precipitazioni più consistenti, invece, si avranno nella giornata di venerdì prossimo. Nell’ultimo giorno di marzo ci saranno piogge al nord: una buona notizia per la siccità, ad ogni modo.

Il dettaglio per i prossimi giorni

Il fine settimana delle Palme, invece, avrà un ulteriore peggioramento, soprattuto nella giornata di domenica. Sabato 1 aprile è prevista, invece, una giornata di sole, con qualche sferzata di vento per Maestrale tra le Isole Maggiori e le coste tirreniche. Ecco, ad ogni modo il dettaglio per i prossimi giorni: