Ecovacs, rivoluzione nella pulizia dei pavimenti: arriva Deebot T20 Omni con acqua calda, ecco la recensione

Ecovacs si rinnova e presenta il suo ultimo gioiello per la pulizia dei pavimenti. Abbiamo provato per voi il robot aspirapolvere e lavapavimenti Deebot T20 Omni, in commercio su Amazon a partire dal 30 maggio al prezzo di 1.099 euro. La novità rispetto al suo predecessore T10 Turbo? Si parte innanzi tutto da potenza maggiore, che offre una conseguente efficacia superiore di lavaggio. Ci sono poi delle funzioni innovative, presenti in precedenza esclusivamente in prodotti top di gamma. E, novità assoluta, il lavaggio dei panni con acqua calda a 55 gradi.

Come si presenta

nuovo robot T20 Omni è molto simile esteriormente al suo predecessore, T10 Turbo, di cui vi abbiamo fornito una recensione qualche mese fa, anche se è un po’ più alto perché contiene, sotto i serbatoi dell’acqua, uno sportello che nasconde un sacchetto da 3 litri che consente di svuotare in maniera automatica il serbatoio della polvere. Cambiano i colori: si abbandona il total white e si aggiunge un bel colore argento al coperchio del robot, mentre la stazione resta completamente bianca. Nella confezione troviamo appunto la stazione per lo svuotamento e la pulizia automatica dei moci, il robot, un sacchetto antibatterico per la polvere, due piastre per panni di lavaggio, due panni di lavaggio, un cavo di alimentazione, due spazzole laterali, un manuale d’uso, una guida rapida, un filtro antibatterico, una spazzola di pulizia e un kit di pulizia. Ilè molto simile esteriormente al suo predecessore,di cui vi abbiamo fornito una recensione qualche mese fa, anche se è un po’ più alto perché contiene, sotto i serbatoi dell’acqua, uno sportello che nasconde un sacchetto da 3 litri che consente di svuotare in maniera automatica il serbatoio della polvere. Cambiano i colori: si abbandona il total white e si aggiunge un bel colore argento al coperchio del robot, mentre la stazione resta completamente bianca. Nella confezione troviamo appunto la stazione per lo svuotamento e la pulizia automatica dei moci, il robot, un sacchetto antibatterico per la polvere, due piastre per panni di lavaggio, due panni di lavaggio, un cavo di alimentazione, due spazzole laterali, un manuale d’uso, una guida rapida, un filtro antibatterico, una spazzola di pulizia e un kit di pulizia.

La stazione di ricarica contiene i due serbatoi, uno per l’acqua pulita, l’altro dove si andrà a depositare l’acqua utilizzata per il lavaggio dei panni. È piuttosto ingombrante, quindi serve abbastanza spazio per poterla mettere. Il suo design è comunque elegante, quindi non crea problemi a livello estetico.

Il robot

Il robot, invece, nella parte superiore ha i tasti di accensione e di reset, oltre al coperchio che permette l’accesso alla cassettina per la raccolta della polvere. Come nella versione precedente, anche qui abbiamo la torretta dove si nasconde il laser Lidar. Deebot è dotato della tecnologia di mappatura TrueMapping 2.0 che grazie a un sistema di scannerizzazione dell’ambiente a 360 gradi, unito al sensore TrueDetect 3D 3.0 situato nella parte frontale, evita tutti gli ostacoli, riconoscendo anche gli oggetti più piccoli come giocattoli, calzini o cavi, evitandoli durante le fasi di pulizia. Guardando la parte inferiore, troviamo una spazzola interamente in gomma che, al contrario di quanto avveniva in precedenza, evita che peli e capelli catturati durante la pulizia si attorciglino su di essa. L’aspirazione, inoltre, è molto più potente rispetto alle versioni passate e questo rende il robot adatto a chi ha animali in casa. Sempre nella parte inferiore troviamo i due moci, anche questi più potenti rispetto all versione precedente del Deebot. Registriamo una pressione di 6 Newton, girano a 180 volte al minuto, consentendo la rimozione delle macchie sul pavimento. E, cosa ottima, il robot riconosce quando sul pavimento c’è un tappeto o una moquette. Grazie al sensore, i panni si sollevano ed entra in funzione la sola aspirazione, così si evita che si possa bagnare. Specifiche tecniche Potenza: 6000 Pa

Mappatura: TrueMapping 2.0

Rilevamento degli ostacoli: TrueDetect 3.0

Spazzola: in gomma

Moci: controrotanti con funzione auto-lift

Capienza serbatoio polvere: 450ml

Autonomia: 260 minuti

Mappatura multipiano: presente

Mappatura rapida: 6 minuti

Installazione e pulizia

Installare Deebot T20 Omni è stato semplicissimo: avendo già un altro robot della Ecovacs è bastato inserire le credenziali Wi-Fi, aggiungere il nuovo attraverso l’app dedicata e seguire la procedura – molto chiara – indicata dal sistema. Per chi non avesse già prodotti Ecovacs è comunque facile effettuare la prima installazione. Occorre effettuare la connessione attraverso una rete Wi-Fi a una frequenza di 2,4 GHz (non si connette se usate 5 GHz), scaricando prima l’app di Ecovacs. Potete dare un nome al vostro robot, che risponde ai comandi vocali di “Ok, Yiko”. Ci sono già dei comandi preimpostati che il robot riconosce (per iniziare la pulizia o fare la mappatura, ad esempio), ma se ne possono impartire di nuovi.

La pulizia viene ottimizzata grazie al sistema OZMO Turbo 2.0, fornito di panno rotante. Si tratta di un sistema che riesce a generare una potenza di aspirazione di 6000Pa, consentendo la pulizia profonda dei pavimenti anche negli angoli più difficili da raggiungere. Nella configurazione c’è la possibilità di sceglie proprio questa opzione, ovvero la pulizia accurata degli angoli. Si possono scegliere tre tipologie di pulizia: solo aspirazione, solo lavaggio, aspirazione più lavaggio. Grazie all’app dedicata, che funziona sia con dispositivi Android che iOS, è possibile creare più mappe. Si può impostare la modalità video, utilizzandola come sistema di sorveglianza per le stanze incluse nella mappatura. Attraverso l’assistente vocale si può impostare la potenza di aspirazione e l’intensità del lavaggio, in modo da assicurarsi la pulizia della propria casa anche quando si è fuori.