Elena Morali fermata in Thailandia per la ‘sigaretta’, il racconto di Luigi Favoloso: ‘Ci hanno chiesto il riscatto’

Le acque cristalline, i paesaggi mozzafiato, il resort da sogno. E una vacanza nella meravigliosa Thailandia che per l’influencer e showgirl Elena Morali si è trasformata in un incubo: lei, che era insieme al fidanzato Luigi Favoloso, è stata fermata nel centro di Phuket dalla Polizia. Il motivo? Aveva una sigaretta elettronica. Che lì è severamente vietata.

Cosa è successo a Elena Morali e Luigi Favoloso

Una volta rientrati in Italia, Elena e Luigi, sui social dove sono seguitissimi, hanno deciso di raccontare cosa è successo a Phuket. E lo hanno fatto con diverse storie, ora che riescono a riderci su e a parlare di quell’episodio, che è solo da dimenticare.

I due erano a bordo di uno scooter, con tanto di casco (mentre molti circolavano senza) e sono stati fermati dalla Polizia. Che, senza troppi giri di parole, ha subito chiesto se avevano le sigarette elettroniche. Elena Morali, che fuma l’iqos, ha rischiato di finire in manette. Il motivo? Sull’intero territorio del paese una legge vieta severamente le sigarette elettroniche.

Il riscatto

“Eravamo in un motorino e a una rotonda ci ferma un poliziotto. Loro fermavano solo turisti. Ci fermano e come prima domanda ci chiedono: avete sigarette?” – spiega Elena. Che prosegue: ‘Volevano solo sapere se nello specifico fumassi sigarette elettroniche”.

La Polizia, poi, avrebbe perquisito Elena, avrebbe trovato la sigaretta e avrebbe minacciato di portarla in carcere. L’influencer avrebbe dovuto trascorrere una notte in cella, poi i due avrebbero dovuto pagare una multa di 50.000 Bath (circa 1.500 euro).

“Uno dei poliziotti, alla fine, dice: se paghi il doppio la lasciamo”. Così, Luigi Favoloso, che cercava di addossarsi le colpe, ha prelevato al bancomat circa 750 euro (non poteva ritirare di più). E a quella cifra ha aggiunto 90 euro che aveva in tasca. Con 840 euro, quindi, Elena è stata lasciata libera e ha potuto godersi ancora per un po’ i paesaggi meravigliosi della Thailandia. Episodio brutto a parte.