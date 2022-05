Luigi Mario Favoloso: chi è, età, lavoro, vita privata, Temptation Island 2020, Elena Morali

Luigi Mario Favoloso, uno dei concorrenti più amati del format televisivo condotto da Barbara d’Urso, La Pupa e il Secchione. Nella puntata che andrà in onda questa sera potrebbe esserci un incredibile colpo di scena da parte sua: una proposta di matrimonio in diretta. Ma, per il momento, conosciamolo meglio.

Chi è, età e biografia

Luigi Mario Favoloso è nato il 1 gennaio del 1988 a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Ha trascorso buona parte della sua infanzia in Svezia, ma successivamente si è trasferito a Milano per avere maggiori possibilità dal punto di vista lavorativo. Luigi Favoloso, da sempre appassionato di moda, ha iniziato a sfilare indossando capi di alta moda. Attualmente Luigi lavora nel mondo dell’imprenditoria e la sua prima esperienza da titolare è stata in una ditta di Import/Export di tessuti di Milano.

La carriera e l’esordio in Tv

Dopo un passato faticoso, diviso tra l’attività di cameriere nei ristoranti e i set fotografici da modello, ora è un imprenditore nel settore della moda. La sua prima esperienza in questo senso l’ha maturata in un’azienda Import/Export di tessuti di Milano, dove ha appreso tutti i rudimenti del mestiere che poi ha messo con successo in pratica. Anche la Tv inizia a corteggiarlo, soprattutto al tempo della sua famosa relazione con la bellissima Nina Moric, prendendo parte a diversi programmi.

La sua partecipazione al Grande Fratello

Ufficialmente, nel mondo dello spettacolo, esordisce nel 2018, diventando uno dei partecipanti alla casa più famosa d’Italia, quella del Grande Fratello. Ma la sua esperienza in quel contesto non durò tantissimo: fu eliminato perché in una delle puntate aveva indossato una maglia con degli insulti rivolti alla giornalista Selvaggia Lucarelli. Durante la sua partecipazione è stato spesso anche accusato di aver “tradito” la fidanzata Nina con un’altra concorrente della casa, Patrizia Bonetti.

La vita privata, gli amori

Luigi Mario Favoloso ha avuto una lunga relazione sentimentale con la modella Nina Moric, tra alti e bassi. La storia ora sembrerebbe essere giunta, davvero, al capolinea. Luigi è da poco felicemente fidanzato con la modella e influencer Elena Morali.