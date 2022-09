Eleonora Daniele, quando inizia Storie Italiane? Ecco cosa ha detto Alberto Matano

Mancano davvero pochi giorni, il conto alla rovescia si può attivare perché da lunedì prossimo, quindi dal 12 settembre, Eleonora Daniele tornerà in onda su Rai 1 con il suo programma ‘Storie Italiane’. Una trasmissione che appassiona migliaia e migliaia di telespettatori, tra casi di cronaca e attualità, tra misteri e gialli ancora irrisolti.

Ecco cosa ha detto Alberto Matano su Eleonora Daniele

Eleonora Daniele ieri è stata ospite a La Vita in Diretta, dal collega e amico Alberto Matano, che alla fine si è complimentato con lei. “Segui le storie anche quando le telecamere si spengono e questa è una cosa bella, molto bella. Io ne so qualcosa” – ha detto il giornalista al timone del programma di Rai 1, che ha preso il via il 5 settembre. Ora, invece, toccherà a Eleonora Daniele aprire le porte alla sua trasmissione. E alle sue ‘Storie Italiane’.