Elodie e Andrea Iannone stanno insieme, la conferma della cantante: cosa ha detto

La bellissima Elodie e Andrea Iannone stanno ufficialmente insieme: a seguito della pubblicazione delle foto che la colgono sul fatto insieme al pilota durante l’estate, non poteva se non confermare il flirt. Ecco i dettagli della relazione.

Elodie: confermato il flirt con Iannone

Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair la bellissima Elodie ha deciso di confermare finalmente il chiacchieratissimo flirt con Andrea Iannone che era nell’aria già da qualche tempo, pur essendo rimasto a lungo nel dubbio.

A quanto pare la cantante e il pilota hanno passato molto tempo insieme quest’estate e le paparazzate non sono mancate. Ad ogni modo, dopo continui rinvii ed avvistamenti, la bella Elodie ha deciso di vuotare finalmente il sacco:

Andrea Iannone? È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne

Leggi anche: Amore tra Elodie e Andrea Iannone? L’ultimo gossip sulla cantante e l’ex di Belen

A cena insieme: il video del primo avvistamento

Elodie, dunque, pare abbia trascorso una vacanza in Puglia in compagnia di alcuni amici, tra i quali anche il nuovo fidanzato Andrea Iannone. Questa volta a riportare la notizia sarebbe Pipol Gossi, per cui i due avrebbero trascorso anche una cena insieme e sarebbero rimasti a parlare anche quando la maggior parte delle persone se ne era già andata. Ecco cosa si leggeva, i primi di agosto, nella descrizione del post di The Pipol :