Enrico Papi si racconta: ‘Sono fluido, tra me e mia moglie nessuna ipocrisia’

L’opinionista dell’Isola dei Famosi, Enrico Papi, diventato noto anche grazie alle presunte scaramucce con la conduttrice, Ilary Blasi, ha scelto, in questi giorni di raccontare la sua storia d’amore con la moglie, Marialuisa Schifino, alla quale è ormai legato da 25 anni di matrimonio. Nella sua intervista al settimanale Chi si dichiara: ‘Fluido’, anche se preferisce non essere etichettato: ‘Sono un esteta – dice -. Vado oltre’.

Come superano le discussioni Papi e la moglie

Nonostante i tanti anni trascorsi vicino alla sua compagna di vita, Papi, non nega che ci sono incomprensioni, discussioni, alti e bassi insomma. E proprio l’opinionista sostiene che in momenti di difficoltà bisogna trovare la soluzione che può essere risolvere il problema che si presenta, ma anche separarsi quando le questioni diventano irrisolvibili, ma con rispetto reciproco e tranquillità. E l’elisir di lunga vita del suo matrimonio, Papi, lo attribuisce alle qualità della moglie, capace di esser paziente e comprensiva.

L’impossibilità di essere ‘fedeli’ e la differenza con il rispetto per l’opinionista

Ma, a sorpresa, Papi rimarca anche che una cosa è il rispetto, altra è la fedeltà che secondo lui non esiste: ‘non siamo nati per essere monogami’. Insomma, nonostante il legame saldo che unisce Enrico e Raffaella, una ‘scappatella’ è consentita. Non che si tratti della normalità della coppia, perché Papi ci tiene a sottolineare che tutto dipendere dal tipo di tradimento. Ma sottolinea anche che la moglie lo conosce bene e sa che è attratto dalla bellezza. In buona sostanza Papi evidenzia che tra lui e Raffaella c’è chiarezza, ‘non siamo ipocriti’. Il punto di partenza per entrambi è che nessuno è proprietario dell’altro.

Enrico e Raffaella sono sposati dal 1998 e hanno due figli: Rebecca e Jacopo. La famiglia per l’opinionista e conduttore è fondamentale, anche se ha bisogno anche della sua liberà personale e professionale.