Isola dei Famosi 2023, Enrico Papi parla di Ilary Blasi: ‘Nessuna lite tra di noi’

Ormai l’Isola dei Famosi è entrata nel vivo e non manca di far discutere. In questa nuova edizione del reality, a far parlare di sé i presunti attriti tra la conduttrice Ilary Blasi e l’opinionista Enrico Papi. Fin dall’inizio si è parlato di una certa antipatia tra i due e della possibilità di sostituire Papi con un altro volto noto del piccolo schermo. Come staranno realmente le cose?

Isola dei Famosi 2023, Gian Maria Sainato si confida: ‘Da 11 anni non sento mio padre’

Le parole di Enrico Papi su Ilary Blasi

“Ilary l’ho conosciuta quando aveva 17 anni: venne per fare una telepromozione all’interno di Sarabanda. La presi subito, era divertente e bellissima. Abbiamo un bel rapporto, lei è una tipologia di donna che mi piace, come mia moglie: simpatica e cinica al punto giusto. Con lei per me sarebbe più probabile avere una storia d’amore che una lite”. Queste le parole di Enrico Papi che smentiscono ogni rumors su probabili tensioni in studio tra lui e la conduttrice, rispetto alla quale aggiunge ancora: “Non c’è proprio attrito, altrimenti lo direi”. Invece rispetto all‘essere maggiormente calmo in studio ecco cosa ha detto Papi: “Io non sono un opinionista professionista come Vladimir Luxuria, sono un conduttore, ho il mio temperamento: sono stato scelto per questo”.

La confessione di Gian Maria Sainato

Ora, al netto dei rumors pocanzi descritti, le vicissitudini dei naufraghi proseguono. Al centro dell’attenzione Gian Maria Sainato il quale ha deciso di confidarsi con alcuni compagni di viaggio rispetto ad una questione per lui molto privata e delicata. Il 28enne ha parlato del proprio rapporto non semplice con il padre. Tra i due, infatti, non corre buon sangue e non si parlano da 11 anni. Sainato all’età di 18 anni ha deciso di andare via di casa troncando i rapporti con il genitore. Sua sorella invece, intrattiene con lui un rapporto saltuario ed intermittente.