Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di Uomini e Donne di sono lasciati: i post sui social

Un amore nato a Uomini e Donne e durato la bellezza di nove, lunghi anni. Sembrava una crisi passeggera quella che stavano attraversando Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia invece la loro relazione pare essersi incrinata in modo definitivo.

La fine della relazione con Eugenio Colombo vine confermata dalla stessa Taglia con una storia su Instagram nella quale spiega:

‘Aspettavo di dare la notizia della rottura del mio rapporto con Eugenio avvenuta una settimana fa dopo un anno di crisi solo per una questione di un grosso problema che è subentrato pochi giorni fa, dove hanno diagnosticato un brevissimo tempo di vita rimasto alla cagnolina Mia. È un momento per me molto duro, purtroppo i rapporti anche il più grande può finire, non mi sento di aggiungere altro perché i panni sporchi mi hanno insegnato a lavarmi a casa mia.

Per l’affetto e la stima che avete dedicato alla mia storia d’amore e alla mia famiglia mi sento in dover di dover scrivere almeno queste due righe, ma per il resto vi chiedo e vi prego di rispettare la fine di una storia dove all’interno ci sono due bambini che ora sono gli unici a dover essere tutelati e rispettati al massimo’.