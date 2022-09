Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian Aftim si sono lasciati? Le ultime novità

Un’altra coppia nata del dating show di Uomini e Donne sarebbe in fase di rottura. Ci sarebbe infatti una crisi profonda tra l’ex tronista Andrea Nicole Conte e l’ex corteggiatore Ciprian Aftim, insieme dal dicembre 2021, meno di un anno, quando Nicole ha deciso di lasciare il programma accanto al 29enne di origine rumena con il quale è andata subito a convivere nella capitale.

L’inizio della crisi

I rumor andavano avanti da tempo ma oggi, secondo la ricostruzione de Il Vicolo delle News, non ci sono più dubbi. Nicole infatti ad agosto è stata in Puglia dalla nonna, all’inizio c’era anche Ciprian ma i due non hanno fatto nessuna foto insieme. Il 15 agosto sarebbero dovuti tornare a Roma insieme per passare una giornata con la famiglia di lui, come disse in una diretta Instagram la stessa Nicole. Ciprian però, è tornato a Roma da solo.

I due non vivono più insieme

Da quel momento nessuna foto insieme. Le uniche storie che ha postato Nicole è dove appariva felice con Roberta Giusti o altri amici. Ha smesso di parlare di Ciprian con i fan o di far vedere la casa in cui viveva con lui. In un secondo momento è emerso che la sparizione di Ciprian era dovuta al trasloco di Nicole, che è tornata a vivere a Milano. Insomma sembra che i due non convivano più, anche se al momento da parte di Andrea Nicole e Ciprian non ci sono conferme o smentite.