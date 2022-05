Euronics, ‘Sconti Adesso’ e ‘Voglia d’Estate’: sfoglia il nuovo volantino. Offerte fino all’8 giugno

Arriva l’estate tempo di vacanze ma anche di offerte e non solo per viaggiare. Euronics, la nota compagnia di prodotti per l’elettronica, lancia la doppia campagna “Sconti adesso” e “Voglia d’estate” con tagli fino al 50% sugli articoli in promozione. Vediamo dunque tutte le offerte!

Offerte Tv al 50% volantino Euronics

Partiamo dai televisori, tra i prodotti più cercati dai clienti. Abbiamo ad esempio il Sony Android Tv 43X81J 43” a 499.00 euro invece di 899.99 euro. Oppure lo smart Tv Qled 75” Ultra HD 4k della Samsung (modello QE75Q70A) a 1.399.99 euro invece di 2.399.00 euro.

Televisori in offerta sotto i 200 euro

Per chi ha un budget più limitato ecco il Tv Led 28” Lg a 199.99 euro invece di 299.00 euro. O il modello da 24” a 149.00 euro invece di 249.00 euro. Poco sopra i 100 euro troviamo infine il Nikkei a 149.99 euro invece di 249.99 euro.

Bonus Tv

Ricordiamo inoltre che, ai prezzi che troverete nel volantino, è possibile applicare un ulteriore sconto grazie all’utilizzo del bonus tv.

Smartphone in promozione con Euronics

Le offerte riguardano anche i cellulari. Qualche esempio? Redmi 9C a 159.99 euro anziché 199.99 euro con uno scontro del 20% circa. E ancora: Redmi note 11 a 199.99 euro invece di 249.99 euro sempre con una riduzione del 20%. Il Note 11 Pro 5G è invece a 349.99 euro anziché 379.99 euro. Non solo. Sconti anche per il brand Motorola: in evidenza c’è il Razr 5G a 699.99 euro invece di 799.99 euro con una riduzione del 12.50%.

Offerte iPhone nuovo volantino

Non manca poi lo spazio dedicato ai prodotti Apple. iPhone 13, da 128GB, è in promozione a 829.00 euro invece di 939.00 euro. Il 12 lo troviamo a 779.00 anziché 889.00 euro. Disponibile, in tanti colori differenti, anche l’iPhone 11 al prezzo scontato di 599.00 euro invece di 669.00 euro. Nel volantino abbinati anche tutti gli accessori tra i più acquistati.

Sfoglia il nuovo volantino Euronics di maggio 2022

Queste che avete letto sono soltanto alcune delle offerte che potrete trovare all’interno del volantino di maggio Euronics Voglia d’Estate. Ulteriori informazioni e condizioni sul sito ufficiale della catena oppure nei punti vendita. In alternativa potete sfogliare il volantino cliccando nel link di seguito riportato.

