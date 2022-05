Eva Henger trasferita d’urgenza e ricoverata a Roma: dovrà sottoporsi a molte operazioni

Eva Henger non sta sicuramente passando un bel periodo. Dopo il terribile incidente avvenuto in Ungheria in cui davvero se l’è vista brutta, la sua ripresa sta diventando sempre più difficile da affrontare. Il marito, Massimiliano Caroletti, ha dichiarato a Novella 2000 che dopo i tantissimi interventi che ha dovuto subire, sta tornando con un aeroambulanza in Italia per continuare ad essere curata.

Eva Henger trasferita a Roma per l’incidente

Il marito: “Dovrà essere sottoposta ad altri interventi. Almeno ora sta meglio di prima. Lei è tutto quello che ho, è la mia vita. Non sarà mai sola. Starò con lei al Villa Parioli”. Purtroppo l’incubo non è ancora finito. Le operazioni a cui dovrà sottoporsi sono tante date le numerose fratture. Gli interventi inoltre saranno molto delicati, l’ultimo è stato al braccio per rischio setticemia.

L’operazione d’urgenza

La showgirl, in collegamento nel programma Pomeriggio Cinque, ha spiegato che tutte le fratture riportate sono molte delicate e hanno bisogno di interventi tempestivi. Infatti è stata dovuta operare d’urgenza proprio per un’infezione. “La mia clavicola è completamente dall’altra parte del corpo. Mi sento male. Vorrei tornare a vivere, a camminare. So che ci vorrà del tempo ma sapere che Massimiliano è vivo mi da la forza”.