Fabrizio Corona scende in politica: ‘Prima dei 58 anni sarò Presidente del Consiglio’

Fabrizio Corona, il re dei paparazzi, ha annunciato la sua intenzione di diventare presidente del Consiglio entro i 58 anni. Intanto, però, inizia la sua carriera politica in corsa per un posto al Consiglio comunale di Catania e lo fa sostenendo la candidatura a sindaco di Giuseppe Lipera, l’avvocato penalista che lo ha difeso in tanti processi.

Fabrizio Corona ha già un suo programma politico sul quale puntare

Corona è convinto che Catania e Palermo possano offrire molto di più e ha già un suo programma politico sul quale intende puntare: turismo e pulizia. E il candidato alla poltrona di primo cittadino crede nelle qualità e nelle capacità del re dei paparazzi, tanto da aver già deciso quale ruolo affidargli in caso di vittoria. Se Lipera dovesse vincere a Corona affiderà l’incarico di assessore ai Servizi sociali della città.

Il legame tra il neo-candidato al Consiglio comunale e il legale è forte. Si tratta di una stima reciproca costruita negli anni, anche perché Lipera sembra aver difeso la famiglia Corona in diverse occasioni. E il re dei paparazzi è convinto che l’avvocato abbia tutte le qualità per far cambiare le cose nel paese dove è cresciuto.

Il re de paparazzi, ora 49enne, ha anche annunciato che a 58 anni sarà eletto Presidente del Consiglio

Insomma Fabrizio Corona, attualmente 49enne, ha deciso di dedicarsi alla politica ed è sicuro che tra 9 anni sarà eletto presidente del Consiglio. Che sia solo consapevolezza delle proprie capacità, presunzione, coraggio o incoscienza, questo lo potrà dire solo il tempo e i risultati delle prossime elezioni di fine maggio, precisamente il 28 e 29 maggio. Intanto il candidato a sindaco crede nelle capacità di Corona che ha avviato la sua campagna elettorale affianco a Lipera e sembra ben deciso a portare avanti questo suo impegno con determinazione e forza. Staremo a vedere…