GF Vip, lo scoop di Fabrizio Corona: “Vi dico in anticipo chi vincerà”

Ci siamo, manca davvero poco alla finale del Grande Fratello Vip che è prevista per domani, lunedì tre aprile. Come sempre l’appuntamento è su Canale 5, in prima serata. Non si placano le indiscrezioni sul possibile vincitore e cresce la curiosità per il vippone che trionferà in questa settima edizione del reality. In merito dopo le dichiarazioni dell’opinionista Sonia Bruganelli, la quale ha espresso il proprio parere su chi secondo lei sarà il concorrente che vincerà il programma, ecco che arrivano anche quelle del re dei paparazzi Fabrizio Corona. Cosa avrà detto?

GF VIP, parla Sonia Bruganelli: ‘Ritornerei solo per tanti soldi, ecco chi vincerà secondo me’

Chi vincerà il Grande Fratello Vip? Le parole di Fabrizio Corona

Dopo sette lunghi mesi il Grande Fratello Vip si appresta sta per terminare. La finale del programma è prevista per domani, lunedì 3 aprile, quando sarà finalmente svelato il nome del vippone che trionferà su tutti gli altri. Un’edizione particolarmente frizzante quella che sta per terminare, dove i colpi di scena, le emozioni ed anche le squalificazioni non sono mancate. Ora, crescono anche i rumors sul possibile vincitore del programma. Dopo la Bruganelli, ad esprimersi in merito anche il re dei paparazzi, Fabrizio Corona: ‘Vi svelo in anteprima il vincitore del Grande Fratello Vip’, scrive l’uomo su Telegram che poi aggiunge: ‘Il vincitore è Edoardo Tavassi. C’è un perché: non si tratta di un complotto, bensì del fatto che ha un metodo di come funzionano i social media. Vincerà lui’. Probabilmente Corona fa riferimento alla forza del fandon del vippone. Infatti, Tavassi può contare su un nutrito e molto attivo gruppo di fan che potrebbe, pertanto, influenzare il risultato finale del reality targato Mediaset. Inoltre, grazie alla sua ironia, Tavassi si è da subito dimostrato una dei concorrenti maggiormente apprezzati del loft.

Il montepremi

Cresce, insomma, la curiosità per il vippone che vincerà questa edizione del Grande Fratello. Ma qual è la posta in palio? Cambiano le edizioni ma il premio per colui che vincerà il reality resta identico a quello delle passate edizioni. Il vippone che si aggiudicherà questa edizione del Grande Fratello Vip vincerà 100mila euro, metà dei quali andranno devoluti in beneficienza ad un ente precedentemente scelto.