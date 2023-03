GF VIP, parla Sonia Bruganelli: ‘Ritornerei solo per tanti soldi, ecco chi vincerà secondo me’

Dopo sette mesi il Grande Fratello Vip sta per terminare. La finale del programma che vede coinvolti diversi volti noti del mondo dello spettacolo è prevista per il prossimo 3 aprile. L’appuntamento è, come sempre, su Canale 5 in prima serata! Tra emozioni e colpi di scena, diversi quelli che hanno caratterizzato questa settima edizione della casa più spiata d’Italia, i rumors sul possibile vincitore del reality non si placano. In merito si è espressa anche l‘opinionista Sonia Bruganelli che nel corso di questi mesi abbiamo imparato a conoscere durante le dirette su Canale 5. Cosa avrà detto?

Grande Fratello Vip, chi è in finale tra Nikita, Tavassi, Onestini, Alberto, Milena e Andrea? Cosa è successo lunedì 27 marzo 2023

La finale del Grande Fratello Vip e le parole di Sonia Bruganelli

Intervistata da Vanity Fair, l’opinionista Sonia Bruganelli – attualmente affaticata a causa di un nervo sciatico dolorante – ha espresso alcune considerazioni sulla fine del reality che l’ha vista protagonista, insieme ad Orietta Berti, nei panni di opinionista in studio. ‘Quest’anno è stato molto intenso anche se, conoscendo già le dinamiche sono riuscita a entrare più dentro le caratteristiche dei personaggi. L’ho seguito molto più dell’anno scorso anche se l’ultimo mese è stato faticoso, tra varie eliminazioni e vari comunicati’ afferma la Bruganelli rispetto all’imminente fine della trasmissione. Ora, a pochissimi giorni di distanza dalla finale che decreterà il vincitore di questa edizione del reality crescono i rumors sul vippone che trionferà. Inizialmente tra le favorite c’era Antonella Fiordelisi ma a seguito della sua eliminazione le carte in tavola sono state rimescolate.

I papabili vincitore

In merito, si è ovviamente espressa anche la Bruganelli, ecco cosa ha detto: ‘Per motivi diversi meriterebbero Nikita, perché è quella che è riuscita a rimanere fredda e a gestire tutto senza urlare, e Oriana, che io non amo ma che ha creato l’apocalisse non appena è entrata. Avrei detto anche Tavassi se fosse rimasto quello che era quando è entrato’. Rispetto invece ad una replica il prossimo anno sempre nelle vesti di opinionista della trasmissione, la Bruganelli mostra qualche reticenza ch, come lei stessa ha affermato nel corso dell’intervista, sarebbe disposta a sciogliere per ‘tanti denaro. Rimango imprenditrice, dopotutto’.