Grande Fratello Vip, chi è in finale tra Nikita, Tavassi, Onestini, Alberto, Milena e Andrea? Cosa è successo lunedì 27 marzo 2023

Chi è in finale tra Nikita, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Alberto De Pisis, Milena Miconi e Andrea Maestrelli? È questa la domanda più gettonata dei fan, di quei telespettatori che da metà settembre stanno seguendo con passione le avventure dei concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality più amato di sempre. Tra storie d’amore, confronti accesi, polemiche, squalifiche, eliminazione inaspettate, ora il conto alla rovescia si può attivare perché manca davvero poco alla finale e il 3 aprile, salvo cambiamenti del palinsesto, verrà decretato il vincitore (o la vincitrice) di questa edizione, la più lunga di sempre. Ma cosa è successo nella semifinale del 27 marzo? Chi è stato eliminato? E chi ha ottenuto il pass per la finale e può stare tranquillo per un po’ di giorni?

Chi è in finale tra Nikita, Tavassi, Onestini, Alberto, Milena e Andrea: Edoardo Tavassi in finale

Dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi, che molti già vedevano in finale, sei concorrenti sono finiti al televoto, a doppio esito: il più votato è il quarto finalista, il meno votato è l’eliminato. E stiamo parlando di Nikita Pelizon, amatissima fuori dalla casa, di Edoardo Tavassi, che continua a far divertire tutti con le sue battute e imitazioni, di Luca Onestini, che non si è mai risparmiato, di Alberto De Pisis, che con silenzio si è fatto conoscere a modo suo, di Milena Miconi e Andrea Maestrelli, gli ultimi arrivati. Chi di loro è in finale al fianco delle tre donne, Oriana, Giaele e Micol? Ad accedere alla finalissima è Edoardo Tavassi!

Nikita Pelizon è la quinta finalista

Ma non è finita qui. Stando ai sondaggi pubblicati prima della puntata, Nikita Pelizon sembrava essere la preferita, quindi la quarta finalista del reality. Ma è stato davvero così? A rischio eliminazione, invece, Milena e Andrea Maestrelli. Alla fine i sondaggi hanno avuto ragione, sebbene se la Pelizon sia giunta in finale dopo Tavassi. Ma cambia poco perché Nikita Pelizon è la quinta finalista del Gf Vip!

Data della finale

Intanto, la prossima puntata del GF VIP, la finale, andrà in onda lunedì 3 aprile, in prima serata su Canale 5. E rigorosamente in diretta. Chi trionferà e si porterà a casa il ricco montepremi dopo mesi di permanenza in quelle quattro mura? Non ci resta che pazientare ancora un po’, aspettare e…attivare il conto alla rovescia. Manca davvero poco!