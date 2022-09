Federica Cappelletti, chi è la moglie di Paolo Rossi: età, lavoro, oggi, figlie, Instagram, biografia, libro e film

Dopo il successo della scorsa settimana torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento fisso e imperdibile con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier, pronta ad accogliere in studio volti noti del mondo dello spettacolo, anche Walter Veltroni, che interverrà insieme a Federica Cappelletti per presentare il film dedicato a Paolo Rossi, calciatore morto nel dicembre 2020.

La storia d’amore tra Federica Cappelli e Paolo Rossi

Federica Cappelletti è nata a Perugia il 10 giugno del 1972 sotto il segno dei Gemelli e ha due lauree: una in Lettere Moderne, l’altra in Scienze della Comunicazione. Nella vita è una giornalista e ha collaborato con diversi quotidiani, tra questi La Nazione. È famosa per essere anche la seconda moglie di Paolo Rossi, il calciatore morto a dicembre del 2020, stroncato da un tumore ai polmoni.

Il matrimonio

Federica Cappelli si è innamorata e ha sposato, nonostante i 16 anni di differenza, l’ex calciatore Paolo Rossi nel 2010 a Roma. I due si sono conosciuti nel 1998, ma l’amore è sbocciato nel 2008, poi dopo due anni sono convolati a nozze. La coppia ha due figlie: Maria Vittoria, nata nel 2010, e Sofia Elena, venuta al mondo nel 2012.

“Lui è un ragazzo dentro, ma nelle cose importanti è maturo – ha detto Cappelletti al Quotidiano Nazionale – Da subito abbiamo voluto impostare il nostro rapporto con serietà e abbiamo affrontato il discorso figli dopo pochissimo”.

La morte di Paolo Rossi

Paolo Rossi purtroppo nel 2020 è morto, a soli 64 anni, stroncato da un tumore. “Se ne è andato tra le mie braccia” – aveva scritto Federica sui social, lei che non l’ha mai lasciato solo. Ed è stata accanto a lui fino alla fine.

Instagram di Federica Cappelletti

Ha un profilo Instagram e con l’account @cappellettifederica vanta oltre 45 mila followers.