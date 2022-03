Fedez inizia la sua battaglia contro la malattia: ‘Oggi sarà una giornata importante’

Malattia Fedez. Dopo giorni lontano dai social, il rapper rompe il silenzio e attraverso una storia sul proprio profilo Instagram comunica ai fan che quella di oggi sarà per lui una ‘giornata imporrtante’. Lo scorso 17 marzo infatti il cantante attraverso delle sentite storie su Instagram ha reso noto di soffrire di un problema di salute — non specificando tuttavia di cosa si trattasse — aggiungendo poi che avrebbe inziato un percorso di cura.

Leggi anche: Malattia Fedez, cos’è la demielinizzazione: “La patologia potrebbe portare alla sclerosi multipla”

Malattia Fedez, cosa ha detto il rapper su Instagram

Tuttavia, nelle ultime ore Fedez ha rotto il silenzio pubblicando un messaggio sul proprio profilo Instagtram dove ha rigraziato ‘tutte le persone che in questi giorni mi hanno scritto mandandomi tanta positività’. Un sentito ringraziamento è poi rivolto a sua moglie, Chiara Ferragni ‘che è sempre al mio fianco, giorno e notte’. ‘Grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale’, aggiunge poi il rapper.

Da ultimo parole di ringraziamento anche per ‘le nostre due stelle che riescono a creare una magia senza neanche rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo’. Il riferimento è tutto per i suoi due figli Leone e Vittoria, rispettivamente di 4 anni e un anno e mezzo. Come detto, in questi giorni il cantante è stato lontano dai social. L’unica accezione è avvenuta lo scorso 19 marzo in occasione del compleanno del primogenito Leone che ha compiuto 4 anni: ‘Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te’.

Storia pubblicata su IG da Fedez