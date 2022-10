Festa dei Nonni 2022: le frasi di auguri e le immagini da inviare domenica 2 ottobre

Una vita senza nonni è difficile da immaginare. Ci coccolano quando siamo piccoli, ci viziano, ci fanno giocare, divertire, ci raccontano le loro storie. E da grandi sono le nostre ancore di salvezza, i nostri punti di riferimento. Il 2 ottobre in Italia è la loro festa, quella dei nonni che per i nipoti farebbero di tutto. I più fortunati possono ancora abbracciarli, stargli vicino, gli altri, invece, si devono rifugiare nel ricordo: ma i nonni ci saranno sempre e anche da lassù, per molti, sono le stelle più belle. Quali sono, però, le frasi per augurare una buona festa?

Le frasi più belle per i nonni

Noi de Il Corriere della Città abbiamo pensato di mettere insieme le frasi più belle per augurare una buona festa a tutti i nonni, a quelli che vedono crescere i loro nipoti e che per molti rappresentano quasi dei genitori, dei migliori amici.

Penso a voi, alle vostre storie. Alla mia infanzia e ai nostri sorrisi, siete fantastici. Auguri nonni!

Buona festa dei nonni, a voi che siete speciali!

Siete i nonni migliori del mondo, vi voglio bene!

Un solo giorno non basta per ringraziarvi: grazie per tutto quello che avete fatto per me. E continuate a fare! Buona festa dei nonni!

Auguri di cuore a tutti i nonni!

I nonni sono un tesoro. Auguri a tutti (Papa Francesco)

Grazie per i racconti, gli insegnamenti di vita. E per esserci sempre. Auguri nonni!

Non siete dei semplici nonni: siete i miei migliori amici. Auguri!

Ogni casa ha bisogno di una nonna al suo interno, diceva Louisa May Alcott. Ma anche senza nonno non riesco ad immaginare la mia vita. Auguri!

Si può fare a meno di tutto, ma non dei nonni. Auguri (Franca Valeri)

I bei giovani sono un dono della natura, ma gli anziani belli sono delle opere d’arte (Eleanor Roosevelt)

I nonni sono questa specie di tollerante rifugio dal quale si può sempre andare (Enzo Biagi)

