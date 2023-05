Festa della mamma 2023: lavoretti originali e facili da fare

Manca poco alla festa della mamma, quale occasione migliore di questa per festeggiare una delle persone più importanti della vita di ognuno di noi? Tanti i pensieri ed i regali che è possibile comperare in questo giorno così speciale, anche se un dono fatto a mano riesce sempre a conquistare il cuore di chi lo riceve. Poi, soprattutto con i bambini, un bel lavoretto fatto ad hoc per la circostanza varrà più di un ogni altisonante e costoso regalo! Ecco per voi qualche idea semplice, veloce e facile da realizzare. Il successo è assicurato!

Festa della Mamma 2023, cosa regalare: idee originali e simpatiche

Quali lavoretti realizzare per la festa della mamma 2023

Iniziano subito con la realizzazione delle intramontabili rose di carta. Per farle serve della carta velina rossa e verde, cartoncini verde e rosa, cannucce verdi, forbici, collo liquida forte, nastro adesivo di carta o trasparente e infine, corda di rafia o di nylon. Per realizzare questo lavoretto è possibile usare anche le pagine di una rivista, così da rendere la propria creazione multicolore e decisamente variegata. L’effetto sorpresa è assicurato! Un altro grande classico per la festa della mamma è rappresentato dai ritratti. Cosa c’è di più sentito e genuino se non il ritratto della propria mamma? Si, avete capito bene, un vero e proprio ritratto da realizzare con fili di lana, elastici, pezzi si stoffa colorata e della buona colla vinilica. Potrete così scatenare la vostra creatività, realizzando un pensiero davvero unico e originale per la vostra mamma.

Carta, colla, colori e pasta di sale

Con carta, colla e tanti colori è poi possibile realizzare dei bigliettini speciali con tanto di dedica e in grado di regalare alla propria mamma un’emozione davvero unica. Se poi avete della pasta di sale potrete divertirvi a imprimere la manine del vostro bimbo, così da ottenere davvero un dolce ricordo. Ed infine, se vi piace passare del tempo in cucina perché non personalizzare uno dei vostri grembiuli con le tempere? Anche in questo caso via libera alla fantasia: cuori, disegnini e dediche arricchiranno il vostro personalissimo grembiule e ogniqualvolta lo indosserà, la vostra mamma penserà a voi!