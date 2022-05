Festa della Mamma, cosa fare a Roma: gli eventi nel weekend dell’8 maggio

Festa della Mamma. Questa domenica 8 maggio sarà una data importante per tutte le mamme, è la loro festa, un giorno per ricordarci di quanto sia importante questa figura nelle nostre vite: ”chi ha una madre è ricco e non lo sa”, recita un antico detto dell’Italia meridionale. Un giorno speciale, da vivere anche all’insegna del divertimento, del relax e della cultura. Dopo due anni di pandemia e restrizioni, probabilmente ce lo meritiamo! Ecco le proposte della nostra redazione per trascorrere al meglio questa incredibile giornata nella Capitale.

Festa della mamma nella storia dell’antica Roma

Per domenica prossima, in occasione della Festa della Mamma, le porte di Roma World saranno aperte. Qui potrete tornare indietro nel tempo, attraversando i secoli, sino a due millenni di varco temporale. Un vero e proprio parco a tema dell’antica Roma, il quale permetterà ai bambini e anche agli adulti di immergersi nel contesto storico degli antichi romani, tra lotte di gladiatori, fattorie, mercati e molto altro ancora. Qui saranno i bambini ad essere i protagonisti: in un ambiente sicuro e controllato, possono divertirsi in totale sicurezza. Chi ama la natura, poi, potrà anche apprezzare i vasti sentieri del bosco qui presente o mediante il Tour Botanico, alla scoperta della biodiversità del nostro territorio.

Immersi nella natura

Non dimentichiamo, poi, che siamo a maggio: il mese della fioritura e della natura che ritorna ai suoi splendori dopo il rigido inverno appena trascorso. La primavera è matura, e cosa c’è di meglio che trascorrere la giornata all’insegna di tutto questo? Vi proponiamo qui l’evento di primavera che torna all’Orto Botanico di Roma. Una festa ”verde” per tutte le età: fiori variopinti e rare collezioni botaniche vi aspettano con i loro magici colori. Tra le varie cose, poi, non mancheranno anche dei laboratori creativi attivi per tutta la giornata per far divertire i più piccoli con tante attività. E poi, ancora: performance artistiche e musicali, mostre di artigianato, street food, presentazioni di libri, visite guidate alle meraviglie del museo e degustazioni vini.

Festa tra le farfalle

Un’altra grande opzione per trascorrere al meglio questa giornata è sicuramente quella di trascorrerla alla ”Casa delle Farfalle”, un giardino magico tutto da scoprire proprio durante la primavera. Qui le farfalle sprigionano tutta la loro bellezza senza confini. Al suo interno avrete la possibilità di passeggiare in mezzo ad una ricca e florida vegetazione, osservando le farfalle da vicino, le più esotiche, le più colorate al mondo. Oltre a ciò, anche street food, aree picnic, truccabimbi, mercatino, live music.

Il mondo della api

Non solo farfalle a quanto pare, ma anche le api, le vere protagoniste della primavera e del Museo Civico di Zoologia nella mostra “La via delle api”. L’esposizione in questione è interamente dedicata al loro mondo e ai loro prodotti, miele si, ma anche la strepitosa pappa reale.

Cinecittà World

E, infine, non potevamo di certo tralasciare il parco a tema del cinema più importante e ricercato di sempre. Da scoprire con la famiglia e, ovviamente, la mamma, vera protagonista di questa domenica 8 maggio. Nel parco troverete 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici, 6 spettacoli live al giorno ed un cartellone di oltre 100 eventi. Non vi basta? C’è anche una novità da poco entrata in scena: “Il Giardino degli Dei”, ovvero una passeggiata emozionante tra le sculture e i pezzi di set realizzate dalla storica famiglia De Angelis, scenografi da ben 3 generazioni e da oltre 80 anni a Cinecittà. Ora avete solamente l’imbarazzo della scelta.