FIFA 23 disponibile da oggi: come acquistarlo con lo sconto, le offerte

Una bella notizia per tutti gli amanti del calcio e dello sport in genere: è disponibile da oggi, 30 settembre, su tutte le piattaforme il videogioco FIFA 23. Nonostante qualcuno abbia avuto la possibilità di prenotarlo e, dunque di giocarci qualche giorno in anticipo rispetto alla data di lancio, ‘le danze’ si aprono ufficialmente oggi.

Le offerte attive per l’acquisto di FIFA 23

Se non avete ancora acquistato il gioco è bene sottolineare che in rete ci sono diverse offerte che danno diritto ad usufruire di uno sconto per l’acquisto di FIFA 23. Una delle offerte maggiormente interessanti è offerta da Esselunga che tuttavia può essere fruita solo recandosi fisicamente all’interno del punto vendita.

Ad ogni modo, con questa offerta si può comperare la versione PS4 a 54.90 euro mentre quella PS5 5 a 64.50 euro, disponibili inoltre anche promozioni sull’Xbox.

Interessante anche quanto proposto da Ebay, piattaforma che ha realizzato una vera e propria pagina interamente dedicata a FIFA 23. Qui è possibile trovare delle offerte e degli sconti interessanti per ogni versione del gioco.

Infine, c’è la proposta di Amazon. È possibile acquistare sul sito tutte le versioni di FIFA 23 con prezzi molto vicini a quelli di listino ma sui quali, tuttavia, sono applicati degli sporadici sconti che attualmente riguardano la versione PS4 e quella Xbox Series X|S.