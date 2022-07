Fifa+: che cos’è e come funziona la nuova App in arrivo sugli Smart TV Hisense

Una novità importantissima, per tutti i patiti del calcio e del mondo del pallone. L’applicazione FIFA+ sarà disponibile sugli Smart TV Hisense a patire da questa estate calda ed afosa, ma pur sempre libera e sorprendente.

Si parla, nello specifico, dei modelli dotati del sistema operativo VIDAA nelle versioni U4, U5 e U6. Saranno pertanto supportati non solo i TV della gamma 2022, tra cui OLED, Mini LED, ULED e QLED, ma anche altri prodotti meno recenti, e quindi non proprio all’avanguardia, per dare la possibilità a tutti di fruire del nuovo tool high tech.

Cos’è FIFA+

FIFA+ è un servizio streaming che offre circa 40.000 partite l’anno in diretta dai campi di tutto il mondo e in tempo reale. I vostri campioni preferiti saranno a portata di click dove e quando vorrete. Il catalogo è ampio e variegato, e comprende sia incontri di calcio maschile (circa 29.000) sia femminile (circa 11.000). Ma non solo.

Calcio e approfondimenti

Sono compresi anche news, hilights con i momenti salienti, documentari, informazioni sui tornei e altro ancora. Sono inoltre presenti contenuti di archivio che spaziano dagli europei ai mondiali.

Daily Show per i mondiali

In occasione della FIFA World Cup Qatar 2022 verrà proposto anche un Daily Show esclusivo: il programma, che coprirà l’intera durata dei mondiali, comprenderà i momenti salienti delle partite, interviste e approfondimenti. Ovviamente non bisogna aspettarsi le dirette di competizioni come Serie A o Champions League: i diritti sono tutti da tempo assegnati e ripartiti tra i vari DAZN, Sky, Amazon, Mediaset, Rai eccetera.