Film di Halloween 2022, quelli più spaventosi da vedere su Netflix, Sky, Prime e Disney+: la lista completa

Mancano poche ore alla notte di Halloween, sia per andarsi a divertire in qualche locale notturno vestiti da mostri o streghe, o addirittura per gustarsi un bel film horror al televisore seduti sul proprio divano di casa. Per quest’ultima cosa, ci sono i grandi classici, fino alle pellicole più recenti. Su Netflix, Amazon Prime Video, Sky Go e Disney Plus non c’è che l’imbarazzo della scelta. Vediamo dunque quali sono i migliori film di Halloween 2022 in streaming da vedere assolutamente in vista del giorno di Jack O’Lantern.

I film di Halloween da vedere su Netflix

Essendo Netflix la piattaforma streaming con più utenti abbonati, iniziamo da qui. Nel suo catalogo la scelta di film da vedere a tema horror non manca, si va dai film più spaventosi a quelli più divertenti e adatti anche ai bambini. Anzitutto, “Errementari – Il fabbro e il diavolo”, un film del 2018 del regista Paul Urkijo. La storia ambientata nei Paesi Baschi del 1800, narra di un fabbro che detiene un demone in cattività, torturandolo. Un giorno, una bambina orfana si avventura nelle sue proprietà, scoprendo terribili verità.

Poi c’è “Liberaci dal male”, film del 2014 del regista Scott Derrickson e con Eric Bana (il primo Hulk del Marvel Cinematic Universe). Il narra del sergente Ralph Sarchie, che deve indagare su un incidente particolarmente bizzarro avvenuto in città e decide di collaborare con un prete rinnegato, il quale è convinto che i demoni esistano davvero.

Non c’è Halloween senza la trilogia de “L’evocazione – The Conjuring”, popolarissima opera del regista James One con Vera Farmiga e Patrick Wilson. Il primo film, che consigliamo vivamente per la serata per intensità, narra della nuova casa in cui si trasferisce la numerosa famiglia Perron, dove si verificano strane apparizioni e rumori inquietanti fino a vere e proprie manifestazioni paranormali. Protagonisti i demonologi Ed e Lorraine Warren. Un cult moderno del cinema horror. Altri titoli che consigliamo: “Benvenuti a Zombieland”; “Nightbooks – Racconti di paura”; “Hotel Transilvania”; “Ghostbuster” e “Guida per babysitter e cacciatori di mostri”.

I film su Amazon Prime Video

Anche Amazon mostra di poter proporre un catalogo ricco di materiale a tema horror e adatto per questa notte. Cominciamo con “Non avere paura del buio (Don’t Be Afraid of the Dark)”, del 2010 a cura del regista Troy Nixey e con Katie Holmes e Guillermo Del Toro. La storia ci parla della piccola Sally, che per sfuggire alla solitudine in cui si ritrova, comincia ad esplorare da sola la grande casa in cui vive e fa delle terribili scoperte.

Non può mancare “La vedova Winchester (Winchester)”, film del 2018 con la regia dei fratelli Spierig (“Saw Legacy” nel 2017), con Helen Mirren (Premio Oscar a Miglior Attrice per “The Queen – La regina” e Jason Clarke (“Terminator Genisys”). Qui, nascosta nella propria enorme villa californiana, l’eccentrica ereditiera Sarah Winchester crede di essere perseguitata dalle anime delle persone uccise dal fucile grazie al quale la sua famiglia si è arricchita.

Passiamo poi al cinema horror europeo, con il film austro-tedesco “Hagazussa – La strega (Hagazussa)” del regista Lukas Feigelfeld. Siamo nell’Austria del XV secolo, dove la giovane Auburn ha vissuto in isolamento e con la madre morta di peste. Come la mamma, diviene a sua volta ragazza madre, costretta a subire l’ostracismo della comunità locale che la considera una strega. Altri titoli da vedere: “Esp – fenomeni paranormali” e “Come play – gioca con me”.

I film su SkyGo

Per quello che concerne il catalogo horror di SkyGo, possiamo trovare diversi film del genere. Si va con “Possession – L’appartamento del diavolo”, del regista spagnolo Albert Pintó. Nella pellicola ci viene detto che dopo la morte di Francisco Franco, la famiglia Olmedo si trasferisce a Madrid. Sin dal loro arrivo, la famiglia assiste a strani eventi e Rafael, il figlio minore, sparisce misteriosamente. Gli Olmedo scoprono di non essere soli in casa.

Poi “The Lodgers – Non infrangere le regole”, film del 2017 del regista Brian O’Malley. La storia narra di una maledizione di famiglia che ha punito i peccati degli antenati di Rachel ed Edward, ora tormenta le loro vite. I ragazzi sono costretti a vivere all’interno della loro abitazione e a nascondersi da una malvagia presenza che vaga durante la notte. Altri titoli da vedere assolutamente sono: “Doctor Sleep”; “Malignant” e il “Il sacro male”.

Film su Disney+

La Disney si può considerare la “mamma” della Festa di Halloween, promuovendo una vasta produzione cinematografica per adulti e bambini, tutti con titoli di che sono entrati nella cultura Pop occidentale. Non può esistere la “Notte dei Morti” senza l’avventura di Jack Skeletron, che all’interno di “Nightmare Before Christmas” ha fatto innamorare milioni di fan e in Italia si può assistere anche all’interpretazione corale di Renato Zero nel personaggio e le canzoni del film (“Cos’è?” e “Re del Blu Re del Mai” sono leggendari).

Poi “Hocus Pocus”, film del 2022 della regista Anne Fletcher e con Sarah Jessica Parker (protagonista indiscussa di “Sex and the City”). Qui, dopo 29 anni, la candela dalla fiamma nera è stata accesa riportando in vita le sorelle del XVII secolo, che ora cercano vendetta. Tocca a tre liceali impedire alle vendicative streghe di scatenare di nuovo scompiglio su Salem. Altri titoli da vedere: “Frankenweenie”; “Into The Woods” e “The village”.