Frasi d’autore per Natale: i pensieri famosi, religiosi e divertenti da inviare ad amici e parenti

Che Natale sarebbe senza un sentito messaggio di auguri? Una dedica, una citazione famosa, la frase di una canzone, un pensiero religioso. Basta poco affinché il cuore dei nostri interlocutori si riempia di gioia nel giorno più magico dell’anno! Non servono, infatti, gesti eclatanti e regali costosi. Una bella quanto sentita frase di auguri è proprio quello che ci vuole se vogliamo sorprendere amici e parenti con un gesto affettuoso e sincero! Degli auguri sentiti, strappando loro un sorriso, ricordandogli il legame che ci unisce! Tuttavia alla volte si è a corto di idee, ma non temete. In questo articolo abbiamo raccolto per voi una serie di frasi d’autore, pensieri famosi, religiosi, nonché pensieri divertenti da poter inviare il giorno di Natale ad amici e parenti. La sorpresa è assicurata.

Le migliori frasi d’autore per stupire amici e parenti il giorno di Natale

Ecco a voi alcune frasi d’autore per lasciare a bocca aperta i vostri cari nel giorno di Natale:

A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati (Ada Merini)

Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello (Norma Vincent Peale)

Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di conservarmi in questo stato d’animo per tutto l’anno. Vivrò nel passato, nel presente e nel futuro e i tre spiriti saranno sempre presenti in me (Charles Dickens)

Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natal durerà tutto l’anno

Natale non è tanto aprire i regali quanto aprire i nostri cuori (Janice Maeditere)

È bene tornare bambini qualche volta e non vi è miglior tempo che il Natale, allorché il suo onnipotente fondatore era egli stesso un bambino (Charles Dickens)

È la vigilia di Natale. Se è passato il tempo in cui accadevano miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere (Jostein Gaarder)

Ricorda se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore, non potrai trovarlo sicuramente sotto un albero (Charlotte Carpenter)

Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti (Gianni Rodari)

È il Natale nel cuore che diffonde il Natale nell’aria (W.T Ellis)

Aforismi e pensieri sul Natale

E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano;

ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare un altro;

ogni volta che volgi la schiena ai principi per dare spazio alle persone;

ogni volta che speri con quelli che soffrono; ogni volta che conosci

con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.

E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di amare gli altri attraverso te…

(Madre Teresa di Calcutta)

Il Natale viene a insegnarci come trovare

la gioia di donare felicità

e la gioia di essere gentile.

(Gertrude Tooley Buckingham)

La mia idea sul Natale, antica o moderna che sia, è molto semplice: amare gli altri. Pensateci un attimo, perché dobbiamo aspettare il Natale per iniziare? (Bob Hope)

Si vestì, col meglio che aveva, e uscì per la via. La gente si riversava fuori, com’egli l’aveva vista con lo Spirito del Natale presente. Camminando con le mani dietro, Scrooge guardava a tutti con un sorriso di soddisfazione. Era così allegro, così irresistibile nella sua allegria, che tre o quattro capi ameni lo salutarono: “Buon giorno, signore! Buon Natale!” E Scrooge affermò spesso in seguito che di tutti i suoni giocondi uditi in vita sua, i più giocondi, senz’altro, erano stati quelli.

(Charles Dickens)

È Natale da fine ottobre. Le lucette si accendono sempre prima, mentre le persone sono sempre più intermittenti. Io vorrei un dicembre a luci spente e con le persone accese. (Charles Bukowski)