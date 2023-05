Frasi giugno 2023: aforismi, citazioni e immagini per augurare buon inizio mese

Giugno è il primo mese dell’estate, il mese del sole e della libertà, il mese dei fiori e delle ciliegie, il mese dei sogni e dell’amore. Giugno è anche il mese degli aforismi e dei proverbi, quei detti che racchiudono la saggezza e l’esperienza di generazioni di contadini, marinai, artigiani e poeti. Le frasi legate al mese di giugno ci parlano del tempo, del lavoro, della natura, della vita con tutta la sua gamma di sentimenti umani. Ci danno consigli, ci fanno sorridere e ci fanno anche riflettere. Tutte le espressioni che fanno riferimento a giugno e più in generale all’estate, sono legati alla natura cantata in tutto il suo splendore e colta nel suo essere toccata dal sole e dalla brezza estiva. In questo articolo vi proponiamo una selezione di citazioni, frasi e aforismi di autori famosi che hanno celebrato la bellezza e la magia di questo mese. Buona lettura!

Proverbi famosi sul mese di Giugno

D’aprile non ti scoprire, di Maggio non ti fidare, di Giugno fa quel che ti pare.

Giugno, la falce in pugno; se non è in pugno bene, luglio ne viene.

Giugno dipinge con mille pennelli.

L’acqua di giugno rovina tutto.

Giugno freddino, povero contadino.

Giugno, ciliegie a pugno.

Finché giugno non è all’ otto, non ti togliere il cappotto.

Giugno, grano dappertutto

Frasi per augurare buon inizio di giugno, aforismi e citazioni da inviare su WhatsApp

Vediamo adesso altri pensieri che possiamo utilizzare per augurare un buon inizio del mese. Ovviamente si può prendere spunto e aggiungerci sempre un tocco personale per rendere i nostri pensieri sicuramente più originali. Per quanto riguarda questo mese che sta per iniziare abbiamo deciso di selezionare alcuni autori famosi e non, andando a scegliere alcune tra le loro migliori frasi. Ecco allora le nostre proposte

Frasi famose Giugno, le citazioni di Paolo Neruda

Era verde il silenzio, bagnata era la luce, tremava il mese di giugno come farfalla

Il mese di giugno si distese all’ improvviso nel tempo, come un campo di papaveri

Aforismi Fabrizio Caramagna

Giugno. In un campo di grano ogni spiga sembra sollevata dalle dita di uno scultore invisibile, che lavora una materia fatta di cielo, oro e luce.

L’ istinto del sole, la tenacia del grano, il vento che sposta le nubi e le mette in un angolo. Due innamorati che si baciano. Giugno è l’estate che prende forza.

Hanno fame di luce le sere di giugno.

Persino le parole vanno a cercare la parte più chiara e luminosa di ciò che vogliono dire. Nelle sere di giugno la luce corteggia l’impossibile. Dovunque guardi si aprono cieli intorno a te. E tu aspetti che le lucciole tornino a parlarti.

Per gli studenti, giugno è quel periodo dell’anno in cui se avvicinano l’orecchio ai libri di scuola sentono il mare.

Primi giorni di giugno. Le maniche corte, i sorrisi che si mettono al sole.

C’è già nell’aria quella brezza lì, che sa già di mare. Giugno nel sorriso di due innamorati in bici. Le spighe, come tante statue contro il cielo. Il vento che si beffa dei capelli. E altre storie da raccontarsi.

Migliori frasi sul mese di Giugno (autori vari)