Frasi, immagini e aforismi sul venerdì santo da inviare il 7 aprile 2023 su WhatsApp

Il venerdì santo è quasi arrivato e non sai come fare gli auguri ad amici e parenti? Non preoccuparti, ti aiutiamo noi! Abbiamo raccolto tutte le migliori frasi, immagini e aforismi da inviare a chi si vuole bene su WhatsApp per degli auguri dolci e originali. Ecco le idee originali per augurare un sereno venerdì Santo perché a volte basta il pensiero!

Frasi e aforismi sul venerdì Santo

Talvolta non è semplice avere delle idee originali per fare gli auguri a chi vogliamo bene, per cui delle belle frasi o citazioni importanti possono essere delle belle idee! Soprattutto quando sono aforismi pronunciati dal papa oppure sono brevi poesie. Così potrete far sapere a chi volete bene che li avete pensati in questo giorno di festa e raccoglimento. Ecco le migliori frasi da inviare il 7 aprile su WhatsApp:

È iniziata la Settimana Santa, ma in realtà tutte le settimane lo sono, e il compito più autentico di questa che viene detta Santa è proprio di farcelo comprendere e sperimentare (Vito Mancuso)

La croce porta dolore, e porta gioia: dolore per un istante, e gioia per l’e­ternità. (Angelo Silesio)

Dove c’è la croce, la risurrezione è vicina. (Dietrich Bonhoeffer)

Il venerdì santo e la Pasqua hanno questo di liberatorio, che il pensiero viene distolto dal destino personale, e portato molto al di là, fino al senso ultimo della vita, della sofferenza, del corso degli eventi, e che ci è dato di concepire una grande speranza. (Dietrich Bonhoeffer)

Guardando Gesù nella sua passione, noi vediamo come in uno specchio le sofferenze dell’umanità e troviamo la risposta divina al mistero del male, del dolore, della morte (Papa Francesco)

Il Venerdì Santo ci permette di ricordare quanto Gesù ha sofferto per noi. Fa Signore che non dimentichiamo mai quanto ci ami. (Papa Francesco)

La Croce di Gesù è il segno supremo dell’amore di Dio per ogni uomo, è la risposta sovrabbondante al bisogno che ha ogni persona di essere amata. (Papa Benedetto XVI)

Lascia l’odio a chi è troppo debole per amare. Buon Venerdì Santo. (Anonimo)

Le più belle immagini da inviare su WhatsApp per fare gli auguri il 7 aprile

Per fare degli auguri davvero sentiti ai vostri amici, parenti e a chi volete bene, potete accostare anche una bella immagine significativa. Il potere dei bei colori di queste foto che abbiamo selezionato per voi farà sicuramente sorridere chi amate. Ecco le più belle immagini da inviare su WhatsApp per fare gli auguri per un buon venerdì santo: