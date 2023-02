Frasi marzo 2023: le frasi più belle e le immagini per augurare buon inizio mese

Marzo è un mese pazzo, capriccioso, ambiguo, durante il quale le giornate di sole possono improvvisamente mutarsi in folate di vento e pioggia. Ma è anche il mese della primavera, del risveglio. Ha un carattere ambiguo proprio perché ci parla di una transizione, quella che dall’inverno passa alla rinascita della natura, con tutto il suo inventario di suoni, colori e frutti meravigliosi.

Il mese di Marzo nel calendario romano: curiosità

In ordine cronologico, è il terzo mese dell’anno, sebbene prima del 150 a.C. era il primo. Infatti, stando agli antichi calendari romani, un anno durava solamente 10 mesi, iniziando proprio dal mese di marzo e terminando con quello di dicembre. Del resto, basta dare un occhio proprio all’etimologia del termine ”dicembre”, che proviene dal latino ”decem” e cioè dieci. La stessa cosa accade anche per settembre, che al tempo era il settimo (da ”septem”). Lo stesso ragionamento è assolutamente valido per ottobre e novembre. Ma cosa c’era quindi al posto di gennaio e febbraio? In quei duri mesi, per gli antichi romani era solamente ”inverno”. Marzo, il primo, era stato chiamato così in onore del dio ”Marte”, della guerra, e mitico antenato del popolo romano. Marzo era anche il mese dell’inizio dell’agricoltura, perfetto per iniziare a seminare, così come per i guerrieri riprendere la guerra. Ora i tempi sono cambiati, ma il valore altamente simbolico di questo mese rimane.

Le frasi più belle per celebrare il mese di Marzo

Ecco allora, per celebrare al meglio questo nuovo ”inizio” e attendere la primavera, un inventario folto di frasi, aforismi, proverbi e citazioni che hanno per tema proprio il mese di marzo:

Marzo: mese di attesa. /Le cose che ignoriamo /sono in cammino. (Emily Dickinson)

Oggi così, un marzo da inseguire, la carezza di un vento distratto e una margherita che non ti aspetti. (Fabrizio Caramagna)

Marzo è un fanciullo che ride da un occhio, dall’altro piange. (Diego Valeri)

Marzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne, e giugno fa le brutte carogne.

Nuda canta la notte/sopra i ponti di marzo. (Federico Garcia Lorca)

Marzo è un maschiaccio con i capelli arruffati, un sorriso malizioso, il fango nelle scarpe e una risata nella sua voce. (Hal Borland)

Pace tra suocera e nuora dura quanto la neve marzola.

