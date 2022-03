Frasi per la Festa della Donna: aforismi e citazioni famose per gli auguri dell’8 Marzo

Frasi per la Festa della Donna. Oggi è la giornata internazionale della donna, una ricorrenza fissata tutti gli anni per l’8 Marzo. Quest’anno la giornata dedicata alle donne cade di martedì e per celebrare le donne abbiamo così realizzato un articolo con le migliori frasi d’amore, aforismi originali e citazioni famose per fare gli auguri per l’8 Marzo.

Dopo aver visto le migliori immagini divertenti, video e immagini animate, ecco le frasi da mandare su WhatsApp alle donne che amiamo: mamme, nonne, zie, cucine, fidanzate, mogli, amiche e conoscenti.

Frasi per la Festa della Donna 2022

– Siamo marea che non si fermerà, vogliamo diritti e libertà.

– Esiste l’aria senza la quale non potremmo respirare e poi esistono le donne senza le quali non potremmo rimanere con fiato sospeso!

– Tremate le streghe sono tornate, siamo quelle che si sono salvate

– Essere una donna non è una colpa anche quando questo comporta essere più potente e migliore di un uomo. Felice 8 Marzo a tutte!

– La nonna partigiana ce l’ha insegnato, il vero nemico è il patriarcato

– Siamo marea e non ci fermeremo, paura non abbiamo il mondo cambieremo

– Ti auguro la cosa migliore che possa mai accadere ad una donna, avere la possibilità di manifestarti in tutta la tua bellezza ed essenza!

– Nessun lavoro può essere paragonato a noi, a quello che siamo e che facciamo ogni giorno. Buon 8 Marzo colleghe!

– La donna va rispettata perché così è migliore il posto dove si trova, va amata perché così rende caldo il luogo in cui è!

– Abbiamo dovuto sempre fare il doppio per essere valutate la metà, non importa perché siamo sempre arrivate oltre e sempre avanti! Auguri collega!

Frasi per la Festa della Donna: messaggi da mandare l’8 Marzo

– Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: essi brillano ancora del vero fuoco di Prometeo, sono i libri, le arti, le accademie, che mostrano, contengono e nutrono il mondo. (William Shakespeare)

– Date alle donne occasioni adeguate ed esse possono fare tutto. (Oscar Wilde)

– Le donne, come i sogni, non sono mai come tu le vorresti. (Luigi Pirandello)

– Il mondo sarebbe imperfetto senza la presenza della donna. (San Tommaso d’Aquino)

– Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai. (Oriana Fallaci)

– Ci sono certi sguardi di donna che l’uomo amante non scambierebbe con l’intero possesso del corpo di lei. (Gabriele D’Annunzio)

– La donna è di vetro, e quindi non si deve far la prova se si possa rompere o no, perché tutto può essere. Ma è più facile che si rompa, e quindi sarebbe una pazzia esporre al rischio di rompersi ciò che, dopo, non si può più accomodare. (Miguel de Cervantes, “Don Chisciotte della Mancia”)

– Non si nasce donne: si diventa. (Simone de Beauvoir, “Il secondo sesso”)