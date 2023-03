Frasi San Giuseppe: le immagini e gli auguri da inviare il 19 marzo 2023

La Festa del Papà è in arrivo, ormai manca davvero poco e potremo festeggiare il nostro eroe di quando eravamo più piccini, e forse anche di adesso, a dire il vero. La ricorrenza cade, in Italia, così come in altri Paesi, per la giornata del 19 marzo. Di seguito troverete una rassegna con le migliori frasi ed immagini da poter inviare per gli auguri della Festa del Papà, oltre a qualche curiosità sulla ricorrenza. Continuate a leggere!

Quando è la Festa del Papà 2023? Data e origini

San Giuseppe: tra storia, leggenda e religione

Prima di passare alle frasi, è bene saper qualcosa in più su questa ricorrenza. Per prima cosa diciamo che nei Paesi a forte tradizione cattolica, come il nostro, i padri vengono celebrati fin dal Medioevo il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, padre terreno di Gesù. Stando ad un’antica tradizione, il culto di San Giuseppe si sviluppò fin dal V secolo in certi monasteri egiziani, dove peraltro fu scritta anche la storia apocrifa della vita di San Giuseppe, il falegname, la cui festa venne fissata per il 20 luglio, data che ancora rimane nel calendario copto. Il culto, negli anni successivi, si diffuse anche intorno a quella che era denominata la “casa di Giuseppe” almeno dal VI secolo.

La data del 19 marzo

Il culto, ad ogni modo, decadde nell’Alto Medioevo, sul suo finire. Invece, la festività legata alla data del 19 marzo appare per la prima volta nell’anno 800, all’interno di un martirologio gallicano scritto da Rheinau. Secondo alcuni ricercatori e filologi, la scelta di questa data, sei giorni prima della festa dell’Annunciazione, potrebbe essere dovuta ad una sorta di confusione avvenuta con il nome di un altro martire, originario di Antiochia, chiamato anche lui Giuseppe, o Giosippo, il cui culto già si celebrava il 19 marzo.

Le migliori frasi ed immagini da inviare per San Giuseppe

Dopo queste piccole curiosità in merito alla festività, ecco invece alcune immagini e frasi che potrete gratuitamente condividere con i vostri familiari o con i vostri ”eroi”, in modo tale da rendere speciale questa giornata: