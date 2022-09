Gabriele Cirilli: chi è, età, carriera, film, vita privata, Tale e Quale Show, Instagram

Tutto pronto per il nuovo appuntamento stagionale con Tale e Quale Show, il programma di imitazioni più famoso d’Italia condotto dall’intramontabile Carlo Conti. Manca davvero poco all’inizio, e non ci rimane che farci trovare pronti, conoscendo tutti gli ospiti e i personaggi che si alterneranno nel programma. Iniziamo con Gabriele Cirilli, cosa sappiamo di lui?

Dagli esordi al debutto di Gabriele Cirilli

Gabriele Cirilli è nato a Sulmona il 12 giugno 1967 ed è un noto comico, cabarettista, attore, umorista e scrittore. Si è diplomato presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma, diretto da Gigi Proietti, e ha lavorato in teatro, cinema e televisiva. Per la prima volta è apparso sul piccolo schermo nel 1986 come concorrente a Il gioco delle coppie, programma condotto da Marco Predolin, poi ha debuttato nella trasmissione Seven Show nei panni del maestro d’orchestra Mino Di Vita. Ma è diventato popolare grazie alla partecipazione a varie edizioni di Zelig.

Il successo (anche) al cinema

Il suo primo ruolo da protagonista al cinema è nel film Un bugiardo in paradiso (1998), regia di Enrico Oldoini, con Paolo Villaggio. Ma Gabriele Cirilli ha lavorato anche in alcune fiction tv, miniserie e tra il 2006 e il 2007 è stato impegnato con uno spettacolo teatrale. Poi, ha partecipato a Ballando con le Stelle e nel 2009 è stato nel cast di Un Medico in Famiglia, dove ha interpretato il ruolo di Dante Piccione.

L’esperienza a Tale e Quale Show

Gabriele Cirilli nel 2012 ha partecipato come concorrente a Tale e Quale Show, ma poi non ha mai lasciato il programma ed è sempre intervenuto, con le sue incursioni e le sue fantastiche imitazioni. Ora, nella nuova stagione, sarà nuovamente al centro del programma condotto da Carlo Conti. Un ospite fisso, dunque, che ha fatto un po’ la storia della trasmissione più camaleontica di sempre. Dal 2018, invece, è testimonial ufficiale dei City Angels.

Il periodo buio della depressione

Gabriele Cirilli ha sofferto di una grave forma di depressione a causa di alcuni alcuni problemi economici. Un periodo difficile che, come ha raccontato lui stesso, è riuscito a superare anche grazie all’amore di sua moglie Maria, che conosce da quando aveva 18 anni.

Chi è la moglie di Gabriele Cirilli

Gabriele Cirilli è felicemente sposato con Maria, oggi una produttrice teatrale. Dalla loro unione, nel 2001, è nato il primo figlio, Mattia.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @gabrielecirilli vanta oltre 100 mila followers.