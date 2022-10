GF VIP, scoppia la discussione per la spesa: ecco quanti soldi hanno a disposizione i concorrenti

Continua a far discutere la situazione in casa del Grande Fratello Vip. Stavolta a far discutere è la spesa. E al centro di una feroce lite: Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi.

Sembrano proprio non placarsi gli animi all’interno della casa più spiata degli italiani. Pare proprio che ogni scusa sia buona per creare problemi.

Il provvedimento degli autori del GF Vip

Il mancato rispetto del freeze ha portato gli autori del GF Vip a prendere provvedimenti nei confronti di tutti i concorrenti: il budget della spesa è stato decurtato di ben 80 euro. I gieffini hanno a disposizione soli 300 euro per la spesa settimanale.

Letto il provvedimento c’è stato chi come Amaurys s’è scusato con i coinquilini, essendo stato lui uno di quelli che non ha rispettato il freeze. Se da una parte Amaurys ha ammesso la sua colpa, dall’altra Cristina Quaranta ha specificato che, a volte risulta difficile restare fermi, vuoi l’emozione, vuoi la tensione.

Charlie Gnocchi ha poi litigato con Patrizia Rossetti, parlando dei soldi della spesa che questa settimana sembra essersi notevolmente ridotta.