Ginevra Lamborghini al GF VIP: chi è, età, carriera, altezza, peso, fidanzato, Instagram, Elettra

Sta per riaprirsi, per la gioia dei telespettatori, la porta della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di quella di Cinecittà, di quella del Grande Fratello Vip, che anche quest’anno è pronta ad accogliere personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco, a raccontarsi a cuore aperto. Tra di loro, nel cast, anche Ginevra Lamborghini.

Leggi anche: GF VIP 7, Ginevra Lamborghini concorrente ufficiale: cos’era successo con Signorini

Gli studi di Ginevra Lamborghini

Di Bologna, Ginevra Lamborghini è nata il 25 settembre del 1992 da una famiglia conosciutissima: la famiglia Lamborghini. Le sue origini non hanno infatti tanto bisogno di presentazioni. Ginevra ha frequentato il liceo e ha conseguito il diploma, studiando successivamente all’Università di Milano nel corso di Scienze politiche e relazioni internazionali. Ma, ben presto, si è accorta in realtà che quel percorso di studi non era adatto lei e ha cambiato in Cultura e tecnica del fashion, a Bologna.

Cosa fa oggi

Ginevra Lamborghini ha deciso, dopo aver concluso gli studi, di buttarsi a capofitto nel lavoro e si occupa delle comunicazioni per l’azienda di famiglia. Ma ha, come è noto a tutti, una grande passione per la musica: compone i suoi brani e sui social è seguitissima, anche e soprattutto per le sue cover di artisti di successo. Nel 2020, tra l’altro, ha pubblicato il suo primo singolo ‘Scorzese’.

Il rapporto con i fratelli e con Elettra Lamborghini

Ginevra ha tre sorelle e un fratello. Ferruccio, Lucrezia, Flamina e la famosissima Elettra che ormai è nel pieno della sua carriera. Ma rimane sempre un po’ di amaro riguardo il rapporto tra le due. Considerando, soprattutto, che Ginevra non era tra gli invitati de matrimonio della cantante.

Chi è il fidanzato

Per anni è stata fidanzata con un dj, conosciuto per essere quello ufficiale di Coez e per essere il fondatore del format “Banana Burger”, un canale youtube seguitissimo sui social. Ora sembrerebbe essere single.

Instagram: Ginevra Lamborghi punta sui social

Ginevra Lamborghini ha un profilo Instagram e con l’account @ginevra.lamborghini vanta oltre 66 mila followers.